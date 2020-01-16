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馮其十 神州新形勢

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馮其十：香港加入RCEP 一石三鳥

【明報專訊】商務部長王文濤近日稱，支持香港鞏固提升國際貿易中心地位，盡早加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）。若成功加入RCEP，香港將迎來多重利好。

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