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經濟
2022年9月4日星期日
馮其十 神州新形勢
中國經濟
拜登擬行政命令 限投資中國科企 兼禁取美公民數據 騰訊阿里百度料最受影響
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馮其十：香港加入RCEP 一石三鳥
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【明報專訊】商務部長王文濤近日稱，支持香港鞏固提升國際貿易中心地位，盡早加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）。若成功加入RCEP，香港將迎來多重利好。
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