薛偉傑：商湯下棋機械人 與小孩實體對弈

據商湯表示，考慮到協助小朋友鍛煉棋藝時，還要避免他們長時間觀看電子屏幕而損害視力，所以放棄了節省成本的純軟件形式，而採用棋盤、機械臂和屏幕「三位一體」的實體形式。這形態也可以方便家人和小朋友一起出謀劃策，成為感情紐帶。

「元蘿蔔」提供AI學棋、殘局挑戰、棋力闖關、巔峰挑戰等多種模式，既可以從零基礎講解象棋的文化、規則及每個棋子的使用技巧，亦設有26個等級的棋力對戰和100多個殘局以供博弈。藉輸入大量棋局和人工智能深度學習技術，其最高棋力水平達到大師級。所以，不論是什麼水平的象棋玩家，都可以找到適合的對弈等級。

此外，「元蘿蔔」已獲得國家體育總局棋牌管理中心及中國象棋協會的認證和授權，可提供多級的課程和考級評測，讓用戶足不出戶考取證書。「元蘿蔔」已於8月9日開始透過天貓商城預售，暫時只在內地付運，標準版售價1999元人民幣，附贈16至15級的課程和等級評測；Pro版售價2499元人民幣，附送16至13級課程和等級評測。

明報記者 薛偉傑

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