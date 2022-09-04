樓按生意減 花旗美裁員工

多家銀行近期同傳裁員

美國聯儲局今年累計上調聯邦基金利率2.25厘，平均30年按息較年初急升約2.8厘至6厘水平，加上物價上升，打擊潛在買家對房屋的需求，美國按揭申請量今年內減少一半，而7月份成屋簽約待過戶銷售指數亦跌至2020年初新冠疫情以來新低。花旗表示，該行將支持被裁員工，在花旗內部或公司以外尋找新的就業機會。

美國按揭業務龍頭富國銀行（美：WFC）， 因應利率上升令按揭業務量減少，在上月傳出縮減按揭業務並裁員，減少為外部人士代理按揭貸款的業務，該行在今年第二季的按揭貸款收入，按年大跌53.08%至9.72億美元。早在今年6月，外電報道摩根大通（美：JPM）裁減數百名按揭部門員工，另有數百名員工需要調職，合共逾千名員工受到影響。

除美資銀行外，近日市傳瑞信將裁減5000個職位，作為成本削減計劃的一部分，瑞信第二季淨虧損達15.9億瑞士法郎，遠遜市場預期的2.17億瑞士法郎。