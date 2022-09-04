美股續跌 標指蒸發六成反彈浪

若全周計，三大指數均連續第三周下跌，道指跌3%，標指跌3.3%，納指跌4.2%。聯儲局主席鮑威爾上月底在央行年會表示現時並非停止加息的時候，令市場對利率上升預期再升溫。8月16日標指升至上輪反彈高位後，至上周五已蒸發六成的反彈幅度。

虛擬貨幣亦隨美股下滑，截至昨晚8時，比特幣報19,800美元，近24小時跌1.4%。以太幣近24小時跌2.8%，報1547美元。

美銀策略師Michael Hartnett認為，聯儲局近期多次表明不會放緩加息步伐，市場憂慮經濟衰退風險或會升溫，投資者從股市撤資情况加劇，EPFR Global數據顯示，截至8月底止7天內，全球股票基金流出94億美元（約733.2億港元），為今年以來第四多。他預期標指或會低見3600至3700點，較上周五收市有逾8%的下跌空間。

比亞迪ADR較港股跌6％

周五恒指夜期跌0.6%，報19,269點，低水183點。ADR港股比例指數跌0.8%，報19,294點。港股ADR普遍走低，遭「股神」巴菲特旗下巴郡申報減持的比亞迪（1211），其ADR跌6.9%，折合報214.66港元，較港股低收6%；中石油（0857）ADR跟隨油價反彈，升1.08%，折合報3.68港元，較港股高收0.3%。