Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
經濟
2022年9月3日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
MIAMI QUAY I開價啟德5年最低 折實均呎2.25萬 開放式戶524萬入場
Larchwood首輪沽34伙
海茵莊園延交樓 九建：符合約不補償
CCL跌返3年半低位 連跌7周共4.32%
太古5950萬增持鰂魚涌工廈
新批銀債626億認購遜去年 29萬人申請破紀錄 分析料認購16手內或「全中」
巴菲特再減持 比亞迪：屬股東投資決策
比亞迪8月新能源車銷量 按年增1.8倍
百億境外債擬交換要約 合景泰富系股價挫
黃光裕再減持國美 業績公布前兩天沽12億股
洪九果品下限定價 暗盤「潛水」
創辦人爆東方甄選表現佳 新東方在線升12%
中證監副主席：支持港推國債期貨 分析：助降對冲成本 吸引更多資金參與內地債市
港深公布18項措施 支持港基金到內地投資
金管局：「先買後付」與私貸無異
數碼通全年少賺5% 末期息持平
小米首款車傳逾30萬人幣
周焯華案澳門開審 博企提民事索償95億
富力回購倫敦地產項目 帳面或蝕逾億
美新職按月大減 失業率升 大手加息機率降 美股早段揚
利潔時舵手 接掌星巴克
蘋果美市佔破50% 分析料逐步蠶食Android生意
陸振球：小心人才流失 樓市添壓
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
MIAMI QUAY I開價啟德5年最低 折實均呎2.25萬 開放式戶524萬入場
Larchwood首輪沽34伙
海茵莊園延交樓 九建：符合約不補償
CCL跌返3年半低位 連跌7周共4.32%
太古5950萬增持鰂魚涌工廈
新批銀債626億認購遜去年 29萬人申請破紀錄 分析料認購16手內或「全中」
巴菲特再減持 比亞迪：屬股東投資決策
比亞迪8月新能源車銷量 按年增1.8倍
百億境外債擬交換要約 合景泰富系股價挫
黃光裕再減持國美 業績公布前兩天沽12億股
洪九果品下限定價 暗盤「潛水」
創辦人爆東方甄選表現佳 新東方在線升12%
中證監副主席：支持港推國債期貨 分析：助降對冲成本 吸引更多資金參與內地債市
港深公布18項措施 支持港基金到內地投資
金管局：「先買後付」與私貸無異
數碼通全年少賺5% 末期息持平
小米首款車傳逾30萬人幣
周焯華案澳門開審 博企提民事索償95億
富力回購倫敦地產項目 帳面或蝕逾億
美新職按月大減 失業率升 大手加息機率降 美股早段揚
利潔時舵手 接掌星巴克
蘋果美市佔破50% 分析料逐步蠶食Android生意
陸振球：小心人才流失 樓市添壓
周末睇樓好去處
MIAMI QUAY I開價啟德5年最低 折實均呎2.25萬 開放式戶524萬入場
Larchwood首輪沽34伙
海茵莊園延交樓 九建：符合約不補償
CCL跌返3年半低位 連跌7周共4.32%
太古5950萬增持鰂魚涌工廈
新批銀債626億認購遜去年 29萬人申請破紀錄 分析料認購16手內或「全中」
巴菲特再減持 比亞迪：屬股東投資決策
比亞迪8月新能源車銷量 按年增1.8倍
百億境外債擬交換要約 合景泰富系股價挫
黃光裕再減持國美 業績公布前兩天沽12億股
洪九果品下限定價 暗盤「潛水」
創辦人爆東方甄選表現佳 新東方在線升12%
中證監副主席：支持港推國債期貨 分析：助降對冲成本 吸引更多資金參與內地債市
港深公布18項措施 支持港基金到內地投資
金管局：「先買後付」與私貸無異
數碼通全年少賺5% 末期息持平
小米首款車傳逾30萬人幣
周焯華案澳門開審 博企提民事索償95億
富力回購倫敦地產項目 帳面或蝕逾億
美新職按月大減 失業率升 大手加息機率降 美股早段揚
利潔時舵手 接掌星巴克
蘋果美市佔破50% 分析料逐步蠶食Android生意
陸振球：小心人才流失 樓市添壓
prev
next