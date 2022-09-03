蘋果美市佔破50% 分析料逐步蠶食Android生意

最新數據意味Android在美國市佔率不足五成，由大量智能手機設備製造商瓜分。Counterpoint分析指出，手機作業系統就像宗教信仰，客戶很少「跳槽」，但過去4年持續出現Android客戶轉用iOS的情况，美國市場的轉變是重要的里程碑，其他發達國家市場也可能出現類似的轉變。上述數據已計入通過二手市場進入蘋果生態系統的用戶，以及長期使用舊型號的iPhone用戶。CCS Insight分析師Ben Wood指出，這並不是說蘋果的市場份額突然急升，這是一種緩慢的取代過程，逐年搶佔Android的份額。

Nvidia晶片暫可銷在華美客戶

此外，繪圖晶片龍頭Nvidia（美：NVDA）周四公布，美國政府允許在明年3月1日前向中國市場的美國客戶出口其A100旗艦晶片，並可在明年9月1日前透過Nvidia的香港公司，向客戶交付A100和H100產品。

該公司此前表示，美國政府禁止對華出口A100及H100高端晶片。

（綜合報道）

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