利潔時舵手 接掌星巴克

薪酬獎勵值2800萬美元

利潔時旗下著名產品包括美贊臣的安嬰兒（Enfamil）奶粉、滴露（Dettol）、杜蕾斯（Durex）安全套、Lysol消毒噴霧等。55歲的Narasimhan過去曾任顧問公司麥肯錫（McKinsey）高級合伙人、百事（PepsiCo）（美：PEP）商務總監等。投資研究機構Bernstein分析師指出，他領導利潔時3年間推行的轉型計劃「似乎正在奏效」，但現在將功勞歸於他為時過早。Narasimhan接掌星巴克後，將執行舒爾茨設計的「重塑」星巴克策略，改善合作伙伴的體驗，加強與客戶的關係。

星巴克讚賞Narasimhan對經營消費品牌擁有近30年的經驗，善於凝聚人才。星巴克將向他提供價值超過2800萬美元的薪酬獎勵，包括130萬美元的基本工資、260萬美元的年度現金獎金，以及價值可達1360萬美元的股權獎勵。星巴克將向他支付160萬美元的簽約獎金及925萬美元的股權，以補償他離開利潔時的酬金損失。

（綜合報道）

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