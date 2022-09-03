美新職按月大減 失業率升 大手加息機率降 美股早段揚

最新數據某程度緩和市場對衰退的擔憂。道富環球首席投資策略師Michael Arone指出，數據不足以讓聯儲局在加息方面更趨激進，卻預示聯儲局的措施有望實現軟着陸。

歐元返1算 日圓徘徊140

芝商所（CME）的聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）顯示，交易員押注本月繼續加息0.75厘的概率，由周四的75%降至昨午夜前的56%。加息半厘的概率，則由周四的25%升至昨午夜前的44%。美股三大指數早段向上，道指升300點，標普500指數及納指升逾1%。瑜伽服裝品牌Lululemon（美：LULU）上季盈利及收入勝預期，並上調全年展望，股價早段升約一成。

美匯指數由周四逼近110的20年高位回落至昨午夜前的109以下，歐元兌美元重返1算，日圓則維持在140水平。對利率敏感的美國兩年期國償孳息率由3.5厘以上的2007年高位，回落至3.4厘。美國10年國債孳息率回落至3.2厘以下。現貨金昨晚升逾1%，至每盎司1700美元以上。市場預期油組與盟友（OPEC+）將於下周一（5日）的會議商討減產，國際油價昨晚升逾2%。

美國8月非農就業職位增長主要來自專業和商業服務行業，職位增幅達6.8萬個。其次是醫療保健行業，就業職位增長4.8萬個，而零售業就業職位增4.4萬個。至於此前職位大幅增長休旅行業，上月就業職位僅增3.1萬個。

美國僱主高薪招聘之際，更多美國人重投勞動力市場尋找工作。8月的勞動參與率由62.1%升至62.4%，導致8月失業率上調0.2個百分點。考慮到周二公布的數據顯示，美國就業市場7月有多達1120萬個空缺，相當於每名失業者幾乎可配對兩個職位空缺，比例高於新冠疫情爆發前。

嘉信理財（Charles Schwab）首席投資策略師Liz Ann Sonders稱，勞動力市場仍然相對緊張，就業人數仍在增長，勞動力市場有可能不會出現在多數衰退的情况下遇見的大裁員。

Cathie Wood基金上月流走63億

此外，「科技股女股神」Cathie Wood被支持者離棄，旗下Ark Innovation ETF（美：ARKK）8月淨贖回8.03億美元（約62.6億港元），是去年9月以來最大單月資金流出。該ETF今年跌60%，相比標普500指數僅跌18%。

（綜合報道）

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