周焯華案澳門開審 博企提民事索償95億

據《澳門日報》報道，檢察院向合共21名疑犯提出多項起訴涉及多個範疇，當中包括涉及黑社會的罪競合犯罪集團罪、在許可地方內不法經營賭博罪、相當巨額詐騙罪（詐騙六博企及澳門特別行政區）、不法經營賭博罪及清洗黑錢罪。

檢察院又代表澳門政府、永利渡假村（澳門）股份有限公司、澳娛綜合度假股份有限公司、威尼斯人澳門股份有限公司，向7名被告周焯華、盧石峰、梁樹榮、馬天倫、王柏齡、張志堅及周振熙要求賠償，其中包括向澳門政府賠償約82.61億元、向永利渡假村賠償約7.65億元、向澳娛綜合度假賠償約1.78億元、向威尼斯人澳門賠償3.01億元，另美高梅金殿超濠股份有限公司除上述7名被告外，亦同時針對太陽城博彩中介一人有限公司、司徒志豪、張一平、呂文傑、蘇奕明、龐克訓及黨永剛提出賠償請求，損害賠償金額待日後釐清及結算。