數碼通全年少賺5% 末期息持平

放寬入境檢疫

料漫遊收入可恢復至五成

年內服務收入及其他相關服務收入按年升3.5％至44.89億元，主要受惠5G客戶持續增長、5G家居寬頻服務增長和漫遊收入回升。至於手機及配件銷售升3.7％至24.69億元。

截至6月底止，5G月費計劃上客滲透率達28％，推動期末ARPU增長5％至213元，月費計劃客戶流失率維持於0.7%的低水平。

譚樂文又表示，最新截至8月底止，5G滲透率升至30％，又相信未來5Ｇ上客增長趨勢持續。

5G家居寬頻收入增長逾3倍

譚樂文又表示，5G家居寬頻服務逐漸成為業務增長動力來源，客戶人數按年升超過2倍，收入增長超過3倍，增長速度理想，未來繼續集中拓展目標市場，如寬頻選擇較少的用戶群。惟他不預計未來一年客戶量增長，相信能繼續以現時增長速度發展。

談及漫遊業務，副主席馮玉麟表示，漫遊業務在上季出現反彈，帶動全年漫遊已恢復至疫情前約38%水平，最新7月恢復約48%，港府8月實施「3+4」放寬政策後，料漫遊收入可恢復至50％或甚至更好，不過他亦預期漫遊復蘇步伐仍然緩慢。