黃光裕再減持國美 業績公布前兩天沽12億股

為「以現金以外資產」交易

國美昨日收市報0.255元，升6.25%，成交金額1.72億元。集團7月21日因待刊發內幕消息宣布停牌，近1個月後宣布向大股東黃光裕收購國美商都物業及湘江玖號物業，仍未確定交易金額，預計將通過發行股份向黃光裕支付部分或全部收購代價，黃光裕亦於復牌後多次減持國美股份。

值得注意的是，聯交所上市規則中設有「靜默期」，包括上市公司董事不能在業績發布前一個月不能買賣所屬股份等限制，不過黃光裕現時並非國美的董事會成員，而是由黃光裕妹妹黃秀虹出任董事。黃光裕在去年2月出獄後重新掌舵國美，同年12月起至今多次減持國美零售，持股量由去年9月的61.5%降至47.88%。

至於8月31日公布的上半年業績，國美虧損則繼續擴大至29.66億元人民幣，將逐步剝離、出售或停止發展非關聯或虧損業務，同時改善門店網絡布局。