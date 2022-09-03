太古5950萬增持鰂魚涌工廈

與仁孚工廈地盤

合併重建商廈

太古地產發言人表示，集團最近收購7樓A室，並與有關業主簽署買賣合約，預計今年9月中完成買賣，而現時華廈工業大廈的強制售賣仍在進行。該發言人又稱，太古今年3月成功收購仁孚工業大廈所有單位，如集團在強拍中投得華廈工業大廈用地，該兩幅用地將重建總樓面約77.9萬方呎的辦公樓及其他商業用途。

另資料顯示，中環德己立街20號、20號A及22號一籃子單位易手，每個單位成交價由910萬至1100萬元不等，呎價約1.24萬至近1.5萬元，買家為喜康創富有限公司，公司董事為何厚煌，與恒生（0011）創辦人之一何添之子、澳門前行政長官何厚鏵堂兄名字相同，料為同一人。上述物業現為一幢樓高5層物業，1960年落成，樓齡約62年；而何厚煌過去亦曾作舊樓併購，如2018年6月，曾就持有的灣仔聖佛蘭士街3至5號申請強拍，不排除是次購入物業作併購。

[香港地產]