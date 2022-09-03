海茵莊園延交樓 九建：符合約不補償

稱不涉隱瞞或欺騙

九建昨日以海茵莊園賣方利如有限公司名義，向海茵莊園買家發出聲明，稱項目認可人士今年8月26日發出延期證明書後，公司已迅即指示代表律師草擬並於今年8月30日向所有買家發出書面通知，上述安排符合買賣合約第4（3）（b）條下賣方必須於證明書日期14天內發出通知的規定，並不存在任何隱瞞或欺騙。

認可人士已在其延期證明書中表示，是次延期完全是基於整個發展項目建築期間的惡劣天氣及不可抗力事件，兩者均為買賣合約下容許的原因 。據該公司所知，不可抗力事件包括（但不限於）因疫情所致的施工人手不足，及2021年12月至2022年4月期間因內地封關或封區所致的建築及裝修材料運送延誤。

另外，海茵莊園早於今年1月已獲批入伙紙，九建稱集團亦一直以如期交樓為目標，現時項目範圍內大部分工程已進入最後階段，惟至上月底仍未能與相關政府部門就項目地契規定要求興建的兩條行人天橋落實施工方案和日期，目前正積極與地政總署商討及尋求解決辦法。

九建又表示，由於是次延期為買賣合約下容許的安排，故公司不會提供補償或取消交易方案，住宅物業的買賣將會按照合約條款進行，如買家就申請按揭有任何疑問，應直接聯絡相關銀行或財務機構查詢。另外有關現場工程問題，公司已轉交承建商跟進處理，確保交樓水平能令買家滿意。

[香港地產]