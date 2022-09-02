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跑道區保留兩商業地 規劃署不採納反對申述

【明報專訊】政府早前因應市况變化，將啟德新發展區內的商業地擬改作住宅地，今年6月城規會審理，保留兩幅位於跑道區的兩幅商業地，惟早前收到4份進一步的申述，當中有兩份申述提出反對，指將土地改劃為住宅地，有助增加房屋供應，不應只着重發展商的利益。據規劃署文件指出，城規會考慮上次收到申述及意見後，認為兩地有助維持旅遊中樞的活動，以及有利郵輪碼頭的前景，故不採納反對意見，即意味城規會今日會議中，兩地料保留作商業地。

上述兩幅土地為啟德跑道區的第4C區4號及4C區5號地盤，將由住宅（乙類）用途回復至商業地帶，提出反對的申述由個別人士提出，另有兩份申述是支持有關決定，其中一份是來自有份營運及管理啟德郵輪碼頭環美航務，支持用地保留作商業用途，可確保已規劃的啟德發展區保持其活力，當局宜提供足夠的泊車位設施，以配合上述兩用地的商業發展項目及郵輪碼頭，更有申述提出在兩地的東南部分設立公共運輸交匯處。

資料顯示，政府提出5幅啟德商業地改劃為住宅，今年6月在城規會審批，只得3幅商業地，分別屬第2A區兩幅用地、第4B區5號，可改劃住宅，預計提供4280伙，較原先擬議改劃5幅商業地共6000伙，減少29%。未獲通過改劃、位於跑道區的兩幅商業地，城規會委員認為，郵輪碼頭需商業設施配合才具吸引力。

相關字詞﹕城規會 規劃署 啟德新發展區

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