經濟

香港地產

佳源皇九蝕讓盤 新買家1.3億放售

【明報專訊】佳源國際（2768）今年6月蝕沽的中環皇后大道中9號（下稱「皇九」）的一個單位，買家購入約兩個月後即放售物業。第一太平戴維斯投資及銷售部副資深董事黎志健表示，該單位為14樓03室，面積3335方呎，今年6月以9500萬元易手，惟交易是原業主和財務機構的財務安排，不能真正反映物業現時的價值，因此該財務機構委託該行為獨家代理公開招標放售物業，意向價約1.3億元，意向呎價約3.9萬元。項目將以現狀連租約出售，截標日期為今年10月11日。

資料顯示，物業現由宏禧發展有限公司持有，公司董事為張肇桓，與張氏家族控股主席張肯尼兒子、肇才教育創辦人及行政總裁張肇桓姓名相同，料為同一人。據悉，佳源國際或有關人士2013年購入物業後，翌年向恒生銀行（0011）承做一按，今年3月再由張肇桓借出二按，張今年6月以宏禧發展購入物業，意味由債主變成買家。

盛匯近1300萬連購兩舖

雖然近日新冠疫情有再升溫勢頭，但盛匯商舖基金頻頻入市，最新斥資約1300萬元購入兩個民生商舖，意味該基金在近半個月來，已斥資逾1.7億元連購7個商舖。

盛匯商舖基金創辦人李根興表示，兩舖包括大角嘴樂群街1至19號中原樓D10A號舖，面積約900方呎，連租約以745萬元購入，呎價約8278元；以及大埔運頭街12至18號美華大廈地下B1H 號舖，面積約210方呎（連租約），呎價2.62萬元。

相關字詞﹕皇九 李根興 盛滙商舖基金 佳源國際

上 / 下一篇新聞

外媒指騰訊擬減持 美團跌逾半成 計劃套現千億 發言人否認設任何目標
外媒指騰訊擬減持 美團跌逾半成 計劃套現千億 發言人否認設任何目標
預期聯儲局進取加息 3個月港元拆息14年高
預期聯儲局進取加息 3個月港元拆息14年高
摩通點名7內房配股風險高
摩通點名7內房配股風險高
彭博：阿里71億加碼投資 Lazada擬進軍歐洲
彭博：阿里71億加碼投資 Lazada擬進軍歐洲
國泰稱通脹削貨運需求
國泰稱通脹削貨運需求
香港中旅規劃預期 2023年或之前與內地通關
香港中旅規劃預期 2023年或之前與內地通關
澳門8月賭收22億 按年挫五成 摩通：疫情不明朗 十一黃金周沒期望
澳門8月賭收22億 按年挫五成 摩通：疫情不明朗 十一黃金周沒期望
減持新濠博亞 新濠國際套現12億
減持新濠博亞 新濠國際套現12億
樂華娛樂傳因市况差 擱置上市
樂華娛樂傳因市况差 擱置上市
微博中期盈轉虧 經調整純利跌逾22%
微博中期盈轉虧 經調整純利跌逾22%
電動車上月銷售榮辱互見 蔚來小鵬交付增理想急跌
電動車上月銷售榮辱互見 蔚來小鵬交付增理想急跌
主席折讓一成配股 波司登股價挫8%
主席折讓一成配股 波司登股價挫8%
恒大接兩額外復牌指引
恒大接兩額外復牌指引
美尖端繪圖晶片禁輸華 Nvidia恐失31億收入 料港同受影響
美尖端繪圖晶片禁輸華 Nvidia恐失31億收入 料港同受影響
日圓一度跌穿140關 24年新低
日圓一度跌穿140關 24年新低
效亞馬遜推會籍 迪士尼谷Disney+樂園消費
效亞馬遜推會籍 迪士尼谷Disney+樂園消費
張兆聰：內房逆巿升 雅居樂「破產價」可吼
張兆聰：內房逆巿升 雅居樂「破產價」可吼
方保僑：無死角衛星上網 國家安全現暗湧
方保僑：無死角衛星上網 國家安全現暗湧
盧駿匡：港股或挾淡倉 純炒指數可續看好
盧駿匡：港股或挾淡倉 純炒指數可續看好
植耀輝：科技股有減持風險勿博反彈
植耀輝：科技股有減持風險勿博反彈
技術取勝：潤啤短線或下試50元關
技術取勝：潤啤短線或下試50元關
先施新品牌「中村商店」 首間分店落戶深水埗
先施新品牌「中村商店」 首間分店落戶深水埗
劉思明：資金轉投機內房基建股 留意中建材
劉思明：資金轉投機內房基建股 留意中建材
周顯：馬會董事局的小圈子選舉
周顯：馬會董事局的小圈子選舉
譚新強：明清的封關鎖國竟變合理？
譚新強：明清的封關鎖國竟變合理？
湯文亮：試過賣樓的人 唔會貿然賣樓
湯文亮：試過賣樓的人 唔會貿然賣樓
柬埔寨樓市復蘇 投資仍需審慎
柬埔寨樓市復蘇 投資仍需審慎
海外置業「隔山買牛」 宜選信譽好發展商
海外置業「隔山買牛」 宜選信譽好發展商
愛琴海岸3房連辣稅實蝕三成 業主趕赴外地 持貨不足一年額印未鬆綁
愛琴海岸3房連辣稅實蝕三成 業主趕赴外地 持貨不足一年額印未鬆綁
內地客5880萬沽澐灃 3年多帳蝕1863萬
內地客5880萬沽澐灃 3年多帳蝕1863萬
開學前內地生1.9萬租港灣豪庭3房
開學前內地生1.9萬租港灣豪庭3房
MIAMI QUAY I最快今開價 首批至少130伙
MIAMI QUAY I最快今開價 首批至少130伙
跑道區保留兩商業地 規劃署不採納反對申述
跑道區保留兩商業地 規劃署不採納反對申述
MIAMI QUAY I洋溢邁阿密度假氣息
MIAMI QUAY I洋溢邁阿密度假氣息
PARK PENINSULA 打造綠色休閒生活
PARK PENINSULA 打造綠色休閒生活