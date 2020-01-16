經濟

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MIAMI QUAY I最快今開價 首批至少130伙

【明報專訊】踏入9月，新盤推售浪接浪，會德豐、恒地（0012）、新世界（0017）及帝國合作發展，樓花期長約1年的啟德跑道區全新盤MIAMI QUAY I，銷售進入直路，最快今日公布首張價單，明起對外開放示範單位（相關報道刊B8）。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，項目最快今日公布價單，首批不少於130伙，預計本周末開放示位及展銷廳予公眾參觀，期望下周中秋長假首輪開售。他透露，首批單位將涵蓋開放式至3房戶，而項目最大的4房特色戶，將稍後以招標形式推出。

YOHO Bologna最快月底推現樓

新地（0016）本月雙盤齊發，天水圍Wetland Seasons Bay第3期部署短期出擊之際，元朗錦田、已屆現樓的峻巒發展項目第3期，亦將緊接登場。新地副董事總經理雷霆表示，項目命名為PARK YOHO Bologna，提供164伙，最快本月底開售；PARK YOHO整個發展項目佔地約190萬方呎，共提供逾3000伙，而過去期數可供發售單位已沽逾97%。新地代理總經理陳漢麟補充，PARK YOHO Bologna的發展密度為項目系列中最低、景觀最開揚，提供開放式至3房間隔，集團將以市價推售，首張價單或較吸引。

另外，正當九建（0034）將軍澳海茵莊園延遲7個月收樓之際，宏安地產（1243）執行董事程德韻稱，旗下青衣薈藍昨已獲批滿意紙，集團將展開交付程序，預計於月內陸續發出成交通知書予買家。資料顯示，項目原定之預計關鍵日期為今年12月31日，即今次發展商提前約4個月交樓。程又稱，項目推售至今已售出282伙，套現逾13.8億元。

VAU Residence更新價單增折扣

繼協成行何文田芳菲更新價單，新增5%折扣變相減價後，毗鄰的萬科何文田自由道VAU Residence亦新增折扣減價吸客。發展商昨更新價單，在原有最高16%折扣優惠基礎上，新增「印花稅折扣」，於9月5日起首4名購入單位的買家，可分別獲3%（開放式戶）或3.75%（1房及2房戶）折扣優惠，將最高折扣提升至19.75%；相關單位定價不變，變相減價。萬科香港市場營銷及客戶關係部副總裁劉淑貞表示，集團深水埗醫局街及海壇街全新住宅項目，預計提供逾500伙，主打中小型單位，稍後將分期推出。

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