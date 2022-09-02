經濟

香港地產

愛琴海岸3房連辣稅實蝕三成 業主趕赴外地 持貨不足一年額印未鬆綁

【明報專訊】本港新冠疫情昨日新增確診重上逾萬宗，加上加息陰霾下，二手蝕讓潮席捲全港，近日有業主離港而心急沽貨，不惜連辣稅蝕讓，其中屯門愛琴海岸一個3房戶，業主因趕往外地工作急沽貨，減價6.8%後以792萬元成交，持貨不足一年，實蝕逾250萬元離場，蝕幅接近三成，料為屋苑近年罕有的大額損手個案。

明報記者 文淑儀、林尚民

世紀21天生置業營業董事鄭少坤表示，愛琴海岸5座高層D室，實用面積617方呎，3房間隔，享海景，原叫價850萬元，放盤逾一周，原業主因需趕往海外工作，急於出售物業，故減價58萬元至792萬元成交，減幅約6.8%，實呎12,836元。原業主2021年8月875萬元購入，持貨不足一年，須付15%、即118.8萬元額印稅，若連同購入時之釐印及佣金等使費計，料實蝕逾250萬元或29%，為屋苑5至6年來最大宗二手蝕讓成交。

內地客沽翰林峰 5年實蝕四成

此外，市區「納米樓」再錄大幅蝕讓離場個案，消息稱，西環翰林峰5座極高層B室，實用面積216方呎，開放式間隔，以約640萬元售出，實呎29,630元，原業主2017年5月約698萬元一手購入，並以中國清大集團有限公司（CHINA QINGDA GROUP CO., LIMITED）名義登記，公司董事報住上海，即當年須付30%辣稅，涉逾209萬元，而今年售出物業，單計帳面蝕約58萬元，惟連同使費料實蝕約275萬元，蝕幅接近四成，為屋苑歷來最大蝕幅個案。

河畔1房移民盤實蝕兩成沽

事實上，市場錄得不少移民盤蝕讓成交。中原地產分區營業經理杜文俊稱，疫情反覆，入市氣氛較為觀望，二手樓市價跌量升，沙田河畔花園8月共錄8宗成交，包括B座高層03室，望河景，實用面積242方呎，原則2房改1房間隔，放盤時開價約450萬元，日前議價後以423萬元易手，實呎17,479元。原業主於2018年以487萬元入市上址，持貨約4年，帳面蝕約64萬元，連使費料實蝕約88萬元或近兩成。據悉，單位裝修簇新，原業主因趕移民沽貨，故不惜蝕讓套現。新買家為投資客，趁市况低迷入市移民蝕讓盤。

龍門居2房未補價4年蝕30萬

另未補價居屋亦錄得蝕讓個案，祥益地產高級區域經理黃慶德表示，屯門居屋龍門居1座高層C室，實用面積484方呎，2房間隔，獲區內綠表客以368萬元未補價承接，實呎約7603元，屬市價水平。原業主2018年約380萬元未補價購入，帳面蝕約12萬或約3%，若連使費料實蝕約30萬元或約8%離場。

相關字詞﹕辣稅 移民潮 二手成交 蝕讓成交 龍門居 河畔花園 翰林峰 愛琴海岸

上 / 下一篇新聞

外媒指騰訊擬減持 美團跌逾半成 計劃套現千億 發言人否認設任何目標
外媒指騰訊擬減持 美團跌逾半成 計劃套現千億 發言人否認設任何目標
預期聯儲局進取加息 3個月港元拆息14年高
預期聯儲局進取加息 3個月港元拆息14年高
摩通點名7內房配股風險高
摩通點名7內房配股風險高
彭博：阿里71億加碼投資 Lazada擬進軍歐洲
彭博：阿里71億加碼投資 Lazada擬進軍歐洲
國泰稱通脹削貨運需求
國泰稱通脹削貨運需求
香港中旅規劃預期 2023年或之前與內地通關
香港中旅規劃預期 2023年或之前與內地通關
澳門8月賭收22億 按年挫五成 摩通：疫情不明朗 十一黃金周沒期望
澳門8月賭收22億 按年挫五成 摩通：疫情不明朗 十一黃金周沒期望
減持新濠博亞 新濠國際套現12億
減持新濠博亞 新濠國際套現12億
樂華娛樂傳因市况差 擱置上市
樂華娛樂傳因市况差 擱置上市
微博中期盈轉虧 經調整純利跌逾22%
微博中期盈轉虧 經調整純利跌逾22%
電動車上月銷售榮辱互見 蔚來小鵬交付增理想急跌
電動車上月銷售榮辱互見 蔚來小鵬交付增理想急跌
主席折讓一成配股 波司登股價挫8%
主席折讓一成配股 波司登股價挫8%
恒大接兩額外復牌指引
恒大接兩額外復牌指引
美尖端繪圖晶片禁輸華 Nvidia恐失31億收入 料港同受影響
美尖端繪圖晶片禁輸華 Nvidia恐失31億收入 料港同受影響
日圓一度跌穿140關 24年新低
日圓一度跌穿140關 24年新低
效亞馬遜推會籍 迪士尼谷Disney+樂園消費
效亞馬遜推會籍 迪士尼谷Disney+樂園消費
張兆聰：內房逆巿升 雅居樂「破產價」可吼
張兆聰：內房逆巿升 雅居樂「破產價」可吼
方保僑：無死角衛星上網 國家安全現暗湧
方保僑：無死角衛星上網 國家安全現暗湧
盧駿匡：港股或挾淡倉 純炒指數可續看好
盧駿匡：港股或挾淡倉 純炒指數可續看好
植耀輝：科技股有減持風險勿博反彈
植耀輝：科技股有減持風險勿博反彈
技術取勝：潤啤短線或下試50元關
技術取勝：潤啤短線或下試50元關
先施新品牌「中村商店」 首間分店落戶深水埗
先施新品牌「中村商店」 首間分店落戶深水埗
劉思明：資金轉投機內房基建股 留意中建材
劉思明：資金轉投機內房基建股 留意中建材
周顯：馬會董事局的小圈子選舉
周顯：馬會董事局的小圈子選舉
譚新強：明清的封關鎖國竟變合理？
譚新強：明清的封關鎖國竟變合理？
湯文亮：試過賣樓的人 唔會貿然賣樓
湯文亮：試過賣樓的人 唔會貿然賣樓
柬埔寨樓市復蘇 投資仍需審慎
柬埔寨樓市復蘇 投資仍需審慎
海外置業「隔山買牛」 宜選信譽好發展商
海外置業「隔山買牛」 宜選信譽好發展商
內地客5880萬沽澐灃 3年多帳蝕1863萬
內地客5880萬沽澐灃 3年多帳蝕1863萬
開學前內地生1.9萬租港灣豪庭3房
開學前內地生1.9萬租港灣豪庭3房
MIAMI QUAY I最快今開價 首批至少130伙
MIAMI QUAY I最快今開價 首批至少130伙
佳源皇九蝕讓盤 新買家1.3億放售
佳源皇九蝕讓盤 新買家1.3億放售
跑道區保留兩商業地 規劃署不採納反對申述
跑道區保留兩商業地 規劃署不採納反對申述
MIAMI QUAY I洋溢邁阿密度假氣息
MIAMI QUAY I洋溢邁阿密度假氣息
PARK PENINSULA 打造綠色休閒生活
PARK PENINSULA 打造綠色休閒生活