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經濟
2022年9月2日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
外媒指騰訊擬減持 美團跌逾半成 計劃套現千億 發言人否認設任何目標
預期聯儲局進取加息 3個月港元拆息14年高
摩通點名7內房配股風險高
彭博：阿里71億加碼投資 Lazada擬進軍歐洲
國泰稱通脹削貨運需求
香港中旅規劃預期 2023年或之前與內地通關
澳門8月賭收22億 按年挫五成 摩通：疫情不明朗 十一黃金周沒期望
減持新濠博亞 新濠國際套現12億
樂華娛樂傳因市况差 擱置上市
微博中期盈轉虧 經調整純利跌逾22%
電動車上月銷售榮辱互見 蔚來小鵬交付增理想急跌
主席折讓一成配股 波司登股價挫8%
恒大接兩額外復牌指引
美尖端繪圖晶片禁輸華 Nvidia恐失31億收入 料港同受影響
日圓一度跌穿140關 24年新低
效亞馬遜推會籍 迪士尼谷Disney+樂園消費
張兆聰：內房逆巿升 雅居樂「破產價」可吼
方保僑：無死角衛星上網 國家安全現暗湧
盧駿匡：港股或挾淡倉 純炒指數可續看好
植耀輝：科技股有減持風險勿博反彈
技術取勝：潤啤短線或下試50元關
先施新品牌「中村商店」 首間分店落戶深水埗
劉思明：資金轉投機內房基建股 留意中建材
周顯：馬會董事局的小圈子選舉
譚新強：明清的封關鎖國竟變合理？
湯文亮：試過賣樓的人 唔會貿然賣樓
柬埔寨樓市復蘇 投資仍需審慎
海外置業「隔山買牛」 宜選信譽好發展商
愛琴海岸3房連辣稅實蝕三成 業主趕赴外地 持貨不足一年額印未鬆綁
內地客5880萬沽澐灃 3年多帳蝕1863萬
開學前內地生1.9萬租港灣豪庭3房
MIAMI QUAY I最快今開價 首批至少130伙
佳源皇九蝕讓盤 新買家1.3億放售
跑道區保留兩商業地 規劃署不採納反對申述
MIAMI QUAY I洋溢邁阿密度假氣息
PARK PENINSULA 打造綠色休閒生活
技術取勝：潤啤短線或下試50元關
【明報專訊】中鐵有望升破50天線（圖）
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