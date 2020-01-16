日圓一度跌穿140關 24年新低

美匯指數創20年新高

在日圓偏軟的背景下，日本大型企業利潤大增。根據日本財務省公布的4至6月季度數據顯示，不含金融和保險行業的企業經常利潤，按年增長17.6%至28.3萬億日圓（約1.59萬億港元），創1954年開始有季度統計以來的新高。不過，有迹象顯示，日本經濟活動有所轉弱。受全球經濟前景惡化、需求下降等影響，日本8月製造業PMI終值報51.5，增速是近一年以來最低。

在美元強勢之際，韓圜兌每美元昨日貶至1355，繼續在13年低位徘徊。同時，韓國8月貿易逆差高達94.7億美元（約739億港元），創有紀錄以來的最高水平，而且是連續第五個月錄得逆差。韓國8月出口按年增長6.6%，而進口更按年大增28.2%。

雖然汽車、鋼鐵等出口維持強勁，但半導體出口受全球需求減弱及價格下降等因素影響，時隔26個月出口再度減少。按價格計算，韓國8月半導體出口按年減少30.5%。

韓圜貶至1355 徘徊13年低

隨着經濟前景惡化，英鎊8月跌4.5%，跌至1.16美元水平，是2016年10月以來最大單月跌幅。可望贏得英國保守黨黨魁選舉並接任首相的卓慧思（Liz Truss），聲言將提供價值300億鎊（約2728億港元）的減稅措施。分析師認為，財政支援政策可緩和潛在的衰退影響，但可能會令英倫銀行更難應對通脹。

（綜合報道）

[國際金融]