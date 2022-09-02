美尖端繪圖晶片禁輸華 Nvidia恐失31億收入 料港同受影響

Nvidia估計若未能獲批出口許可，可能於本季在中國市場失去4億美元（約31.2億港元）收入。該公司原預期本季收入約59億美元，其股價午夜前挫逾一成。AMD股價午夜前跌7%。美股三大指數連跌4天後，昨早段繼續下滑。美國上周首次申領失業救濟人數比預期少，加上美國8月ISM製造業指數維持在52.8，較市場預期高，市場揣測經濟數據穩健可能促使聯儲局大幅加息，道指早段跌200點，標普500指數跌約1%，而納指跌近2%。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率升穿3.5厘，創接近15年高位。美國10年期國債孳息率高見3.29厘，是兩個月高位。

經濟數據佳 憂加息美股跌

歐亞股市昨普遍下滑，泛歐Stoxx 600指數午夜前跌逾1%。現貨金跌穿每盎司1700美元關口。市場關注中國成都「原則居家」的防疫措施可能影響原油需求，國際油價午夜前跌3%，布蘭特原油跌穿每桶93美元。

Nvidia表示，美國政府於8月26日要求其停止向中、俄銷售先進晶片，未來任何晶片若性能峰值高於或相當於A100，也被禁止向兩國出口，否則須另行申請出口許可。Nvidia透露，目前沒有與俄羅斯客戶交易，並正與中國客戶商討提供替代產品，並在缺乏替代品的情况下，向美國政府申請出口許可，但未知美國政府會否給予豁免。AMD代表亦向CNBC證實，收到美國商務部的類似要求，相信涉及MI250晶片。

《紐約時報》稱，Nvidia和AMD均預期，在多數情况下獲批出口許可的機會不大。該報又引述知情人士稱，其他晶片製造商或軟件設計公司最近數周也收到美國商務部類似指示，通知它們向中國出口尖端技術受到限制。

外交部指美製造科技霸權

中國外交部發言人汪文斌批評美方做法是典型科技霸權主義，將科技和經貿問題政治化、工具化、武器化，搞技術封鎖、技術脫鈎，妄圖壟斷世界先進科技，維護自身科技霸權，破壞全球緊密合作的產業鏈和供應鏈，注定以失敗告終。商務部新聞發言人束珏婷亦批評，美方不斷濫用出口管制措施，限制半導體相關物項對華出口，中方對此堅決反對。

美國商務部發言人向CNBC稱，目前無法表明具體政策變化，但正採取全面的策略，針對技術、最終用途、最終用戶等層面採取額外措施，以保護美國國家安全和外交政策利益。中國是半導體的最大市場，不過美方近年對出口中國的美國晶片技術，實施愈來愈多的出口限制。

（綜合報道）

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