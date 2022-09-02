樂華娛樂傳因市况差 擱置上市

樂華娛樂旗下藝人包括韓庚、范冰冰胞弟范丞丞等，8月24日至31日招股，招股價介乎6.8元至8.5元，集資最多11.27億元，早前已傳國際配售獲足額認購，而綜合多家券商數據，最終錄得1.6億元孖展額，即超購0.42倍。外電昨引述消息人士稱，公司原定於8月31日定價，但後來決定暫緩上市，以待市况好轉。

叮噹健康暫錄3076萬孖展額

至於昨日首日招股的叮噹健康（9886），綜合10家券商數據，暫錄得3076萬元孖展額，以公開集資額4025.8萬元計暫不足額，該股將於9月6日截止招股。

另外，生科股百奧賽圖（2315）昨日首掛，開市報26.3元，較招股價25.22元高4.3%，一度高見28.8元水平，上升逾14%，最終收報26元，高招股價0.78元或3.1%。以一手500股計，不計手續費，每手帳面可賺390元。

至於內房股萬科（2202）旗下的物業管理服務商萬物雲通過聯交所上市聆訊，聯席保薦人為中信証券、花旗及高盛。彭博報道，萬物雲正開始評估投資者意向。外電早前報道，萬物雲擬集資至少20億美元（約156億港元），最快於本月啟動上市計劃。

明報記者

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