經濟

澳門8月賭收22億 按年挫五成 摩通：疫情不明朗 十一黃金周沒期望

【明報專訊】澳門7月份再爆疫情，賭場一度暫停營業10日後，上月陸續解除封鎖措施，澳門博監局公布，8月澳門博彩毛收入21.89億澳門元，按年跌51%、按月則從不足4億澳門元低位回升約4.5倍。花旗昨日發表報告，預測本月賭收將持續回升至約32.5億澳門元水平，但摩通則提到疫情仍不明朗，稱對十一黃金周賭收表現不存期望。

明報記者 鄧偉忠

濠賭股昨日全線下跌，其中以新濠博亞（美：MLCO）母企新濠國際（0200）跌幅最大，全日跌逾4.6%；金沙中國（1928）則跌3%，收報17.16元；銀河娛樂（0027） 全日跌2.5%，收報43元。跌幅最小為澳博（0880），收市報2.7元，跌1.8%。

今年賭收或成爆疫後新低

雖然從7月疫情後新低反彈，澳門8月博彩收入仍為年內第二低。綜合今年首8個月澳門博彩收入按年大跌53%至288.57億澳門元。2022年度已過三分之二，翻查資料，澳門自2003年有紀錄博彩收入以來，以首年最低，全年賭收286.73億澳門元，至2008年突破千億後一路增至逾3000億澳門元，惟2019年底爆發疫情，2020年賭收僅約604.41億澳門元，去年回升至近870億澳門元水平，惟今年首8個月僅相當於當年不足一半，意味除非今年餘下4個月平均錄得近80億澳門元賭收，否則今年將再成爆疫後賭收新低。

摩通最新報告指澳門與內地目前僅有限度通關，包括涉及48小時核酸陰性證明等，留意到近期內地多省再出現疫情，特別是深圳疫情升溫令澳門和內地放寬旅遊更為不明朗，對十一黃金周假期情况不抱期望，因此目前不會對其間澳門博彩收入作出預測。

摩通依然看好濠賭股長期風險回報率，因為目前投資者預期已相當低，股價對負面消息反應不大，而且需求、政策都處於周期底部，第四季有機會迎來轉向。在一眾濠賭股之中，摩通最看好金沙中國，認為公司的中場業務和強大資產都更為穩定，其次較看好永利澳門 （1128） 和銀娛。

花旗料9月賭收持續回升

花旗報告指出，雖然8月份賭收較該行預測略低，但相信即使深圳部分地區出現疫情，廣東仍會維持與澳門通關，相信9月份賭收會持續回升，並估計全月賭收會回復至2019年約15%水平，相當於單月賭收約32.5億澳門元。

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