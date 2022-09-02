經濟

香港中旅規劃預期 2023年或之前與內地通關

【明報專訊】香港中旅（0308）總經理陳賢君昨日表示，公司規劃預期2023年或之前香港與內地恢復正常通關，形容是集團「良好期望」，惟實况仍要視乎兩地溝通。主席蔣洪又表示，香港業務已「見底回升」，港澳酒店業已轉虧為盈，加上日本、新加坡等周邊國家開放旅遊有利集團酒店業務。相反，近期內地疫情多變，8月部分園區有關閉壓力，料本月業務表現受到影響。

中期轉蝕2.9億 稱港業務見底

受內地疫情防控施影響，香港中旅上半年收入跌14.2%至8.85億元，按年轉蝕2.85億元，去年同期則賺521.9萬元。每股基本虧損5.15仙，不派中期股息。中旅表示，虧損主要因去年同期完全出售旅行社業務錄得非經常收益約2.16億元，以及期內本港第五波疫情對業務亦造成負面影響。香港中旅昨日收報1.42元，全日跌0.7%。

談及通關目標，陳賢君表示，自疫情爆發後，集團每年或每個階段都會預期通關時間，因為作為企業而言，當然希望盡快開放旅遊。

集團表示，上半年港澳酒店實現盈利，主要受惠九龍維景隔離酒店業務，令收入增加。就近日周邊國家放寬旅遊，蔣洪稱，香港中旅已剝離在港的旅行社業務 ，因此放寬兩地檢疫措施對集團直接影響不大，不過未來外地人到港旅遊，或更多港人外遊後返港，都有助帶動酒店業務，港澳業務中長期發展向好的基本面不變。

相關字詞﹕旅行 通關 香港中旅

上 / 下一篇新聞

外媒指騰訊擬減持 美團跌逾半成 計劃套現千億 發言人否認設任何目標
外媒指騰訊擬減持 美團跌逾半成 計劃套現千億 發言人否認設任何目標
預期聯儲局進取加息 3個月港元拆息14年高
預期聯儲局進取加息 3個月港元拆息14年高
摩通點名7內房配股風險高
摩通點名7內房配股風險高
彭博：阿里71億加碼投資 Lazada擬進軍歐洲
彭博：阿里71億加碼投資 Lazada擬進軍歐洲
國泰稱通脹削貨運需求
國泰稱通脹削貨運需求
澳門8月賭收22億 按年挫五成 摩通：疫情不明朗 十一黃金周沒期望
澳門8月賭收22億 按年挫五成 摩通：疫情不明朗 十一黃金周沒期望
減持新濠博亞 新濠國際套現12億
減持新濠博亞 新濠國際套現12億
樂華娛樂傳因市况差 擱置上市
樂華娛樂傳因市况差 擱置上市
微博中期盈轉虧 經調整純利跌逾22%
微博中期盈轉虧 經調整純利跌逾22%
電動車上月銷售榮辱互見 蔚來小鵬交付增理想急跌
電動車上月銷售榮辱互見 蔚來小鵬交付增理想急跌
主席折讓一成配股 波司登股價挫8%
主席折讓一成配股 波司登股價挫8%
恒大接兩額外復牌指引
恒大接兩額外復牌指引
美尖端繪圖晶片禁輸華 Nvidia恐失31億收入 料港同受影響
美尖端繪圖晶片禁輸華 Nvidia恐失31億收入 料港同受影響
日圓一度跌穿140關 24年新低
日圓一度跌穿140關 24年新低
效亞馬遜推會籍 迪士尼谷Disney+樂園消費
效亞馬遜推會籍 迪士尼谷Disney+樂園消費
張兆聰：內房逆巿升 雅居樂「破產價」可吼
張兆聰：內房逆巿升 雅居樂「破產價」可吼
方保僑：無死角衛星上網 國家安全現暗湧
方保僑：無死角衛星上網 國家安全現暗湧
盧駿匡：港股或挾淡倉 純炒指數可續看好
盧駿匡：港股或挾淡倉 純炒指數可續看好
植耀輝：科技股有減持風險勿博反彈
植耀輝：科技股有減持風險勿博反彈
技術取勝：潤啤短線或下試50元關
技術取勝：潤啤短線或下試50元關
先施新品牌「中村商店」 首間分店落戶深水埗
先施新品牌「中村商店」 首間分店落戶深水埗
劉思明：資金轉投機內房基建股 留意中建材
劉思明：資金轉投機內房基建股 留意中建材
周顯：馬會董事局的小圈子選舉
周顯：馬會董事局的小圈子選舉
譚新強：明清的封關鎖國竟變合理？
譚新強：明清的封關鎖國竟變合理？
湯文亮：試過賣樓的人 唔會貿然賣樓
湯文亮：試過賣樓的人 唔會貿然賣樓
柬埔寨樓市復蘇 投資仍需審慎
柬埔寨樓市復蘇 投資仍需審慎
海外置業「隔山買牛」 宜選信譽好發展商
海外置業「隔山買牛」 宜選信譽好發展商
愛琴海岸3房連辣稅實蝕三成 業主趕赴外地 持貨不足一年額印未鬆綁
愛琴海岸3房連辣稅實蝕三成 業主趕赴外地 持貨不足一年額印未鬆綁
內地客5880萬沽澐灃 3年多帳蝕1863萬
內地客5880萬沽澐灃 3年多帳蝕1863萬
開學前內地生1.9萬租港灣豪庭3房
開學前內地生1.9萬租港灣豪庭3房
MIAMI QUAY I最快今開價 首批至少130伙
MIAMI QUAY I最快今開價 首批至少130伙
佳源皇九蝕讓盤 新買家1.3億放售
佳源皇九蝕讓盤 新買家1.3億放售
跑道區保留兩商業地 規劃署不採納反對申述
跑道區保留兩商業地 規劃署不採納反對申述
MIAMI QUAY I洋溢邁阿密度假氣息
MIAMI QUAY I洋溢邁阿密度假氣息
PARK PENINSULA 打造綠色休閒生活
PARK PENINSULA 打造綠色休閒生活