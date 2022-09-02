國泰稱通脹削貨運需求

旺季需求較去年疲軟

國泰航空貨運服務總經理劉爾修在電郵中表示，通脹削弱了消費者在某些方面的需求，最近數月出現供應鏈中斷，令製造業產出受到抑制，內地的防控措施亦未有放鬆。他指出，即使在旺季，貨運需求仍較去年疲軟。

根據國泰早前公布的中期業績公告，貨運服務的收益依然錄得升幅，按年升8.9%至138.3億元，佔總收益約74%，為最大收益來源；不過，據集團上月公布的7月份營運數據，貨運業務表現顯著滑落，月內的貨物收入噸千米數按年下跌27.5%，可用貨物噸千米數計算運力按年減少16.4%，月內貨物運載量跌17.2%，拖累今年首7個月運貨量跌幅擴大至6.6%。2019年疫情前，國泰最大收益來源則為客運服務，佔近七成收益，貨運服務則僅佔約兩成。