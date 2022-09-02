彭博：阿里71億加碼投資 Lazada擬進軍歐洲

冀挑戰亞馬遜龍頭地位

內地經濟仍然處於復蘇階段，透過注資Lazada，阿里冀加強東南亞業務之外，亦擬擴展全球市場。Lazada行政總裁董錚接受彭博社訪問時表示，集團計劃進軍歐洲，挑戰亞馬遜（美：AMZN）及Zalando等當地龍頭，成為最大網購平台之一。

近年阿里巴巴不斷開拓東南亞市場，今年5月已向Lazada注入3.78億美元（約29.48億港元）現金，今年內對Lazada的總投資額達到13億美元，並持有Lazada的多數股權。董錚亦曾為阿里巴巴首席執行官張勇擔任商業助理，今年6月接任Lazada行政總裁。董錚表示，歐洲市場非常大，大多數歐洲品牌在中國及其他市場都有業務，他們最大零售合作伙伴是阿里巴巴。惟董錚拒絕透露Lazada具體進軍歐洲市場的時間表，但計劃於未來數個月在印尼增聘數百名員工，並擴大公司在印尼雅加達的辦公室。

阿里巴巴曾透露，希望Lazada至2030年用戶數量超過3億，較現時的1.5億翻倍，以及交易商品總價值（GMV）提高5倍至1000億美元（約7800億港元），作為長期目標。今年初有報道稱，阿里巴巴為Lazada籌集至少10億美元作IPO前融資，惟籌資計劃最後因市場動盪及科網公司估值下跌而擱置。