經濟

摩通點名7內房配股風險高

【明報專訊】內房隱憂浪接浪，除中期業績疲弱，摩根大通報告指出，旭輝（0884）績後即時配股，觸動投資者又再憂慮內房「抽水潮」，因此整理出多項條件，並從中列出符合較多條件的7家內房股，存在較高配股風險。該行認為部分民企內房仍在努力改善流動性，因此有較強配股動機，惟亦不排除具防守力內房也會配股，因為股價強勢更有利配股，有助改善信貸指標，兼有利買地及併購。

摩通將房企分5類，分別為國企或具國企背景的第一類「防禦性」內房、信用評級為投資級的第二類「防禦性」內房、可能獲批境內發債的「倖存者」、以債價推斷2023年違約風險高的「邊緣者」，及已出現債務違約或展期的「不良者」。

摩通指出，近期配股的旭輝及碧桂園（2007），以及減持旗下雅生活（3319）的雅居樂（3383）可分別歸類為「倖存者」及「邊緣者」，都有較高「抽水」風險。但在市場情緒低迷下，即使公司配股意圖，亦不一定能獲足額認購，雖然摩通認為短期尚有數家企業可能配股，但相信規模有限。

「倖存者」遠洋美的新城上榜

該行列出股東背景、財務狀况等多項條件（見表），點名7家內房潛在配股風險較高，包括被歸類為「倖存者」的遠洋集團（3377）、美的置業（3990）及新城發展（1030）；另外屬「邊緣者」類別的中駿（1966）、雅居樂、合景泰富（1813）及時代中國（1233）都具潛在配股風險。

物管股方面，雖然不少企業已刻意減少併購，藉此減少現金的需求，但配股風險仍然存在。因物管股與內房合併報表，配股可增強母企內房帳面現金水平；至於舊股配售的例子則有雅居樂減持雅生活，是內房將現金帶到上市公司層面的最快方式。

摩通認為被歸類為「倖存者」的物管存在配發新股風險，但「邊緣者」及「不良者」被賣股減持的可能更大。該行將碧桂園服務（6098）、旭輝永升（1995）、新城悅（1755）列為「倖存者」；「邊緣者」則有雅生活及合景悠活（3913）。

此外，摩通指具防守力內房雖不迫切集資，但亦非無配股風險，因這些股份股價一直強勢或接近歷史高位，故不排除也可能會配股，因為配股有助改善公司信貸指標，為買地和併購提供更多空間。

相關字詞﹕碧桂園服務 旭輝永升 新城發展 時代中國 合景泰富 雅生活 雅居樂 旭輝 碧桂園 內房

上 / 下一篇新聞

外媒指騰訊擬減持 美團跌逾半成 計劃套現千億 發言人否認設任何目標
外媒指騰訊擬減持 美團跌逾半成 計劃套現千億 發言人否認設任何目標
預期聯儲局進取加息 3個月港元拆息14年高
預期聯儲局進取加息 3個月港元拆息14年高
彭博：阿里71億加碼投資 Lazada擬進軍歐洲
彭博：阿里71億加碼投資 Lazada擬進軍歐洲
國泰稱通脹削貨運需求
國泰稱通脹削貨運需求
香港中旅規劃預期 2023年或之前與內地通關
香港中旅規劃預期 2023年或之前與內地通關
澳門8月賭收22億 按年挫五成 摩通：疫情不明朗 十一黃金周沒期望
澳門8月賭收22億 按年挫五成 摩通：疫情不明朗 十一黃金周沒期望
減持新濠博亞 新濠國際套現12億
減持新濠博亞 新濠國際套現12億
樂華娛樂傳因市况差 擱置上市
樂華娛樂傳因市况差 擱置上市
微博中期盈轉虧 經調整純利跌逾22%
微博中期盈轉虧 經調整純利跌逾22%
電動車上月銷售榮辱互見 蔚來小鵬交付增理想急跌
電動車上月銷售榮辱互見 蔚來小鵬交付增理想急跌
主席折讓一成配股 波司登股價挫8%
主席折讓一成配股 波司登股價挫8%
恒大接兩額外復牌指引
恒大接兩額外復牌指引
美尖端繪圖晶片禁輸華 Nvidia恐失31億收入 料港同受影響
美尖端繪圖晶片禁輸華 Nvidia恐失31億收入 料港同受影響
日圓一度跌穿140關 24年新低
日圓一度跌穿140關 24年新低
效亞馬遜推會籍 迪士尼谷Disney+樂園消費
效亞馬遜推會籍 迪士尼谷Disney+樂園消費
張兆聰：內房逆巿升 雅居樂「破產價」可吼
張兆聰：內房逆巿升 雅居樂「破產價」可吼
方保僑：無死角衛星上網 國家安全現暗湧
方保僑：無死角衛星上網 國家安全現暗湧
盧駿匡：港股或挾淡倉 純炒指數可續看好
盧駿匡：港股或挾淡倉 純炒指數可續看好
植耀輝：科技股有減持風險勿博反彈
植耀輝：科技股有減持風險勿博反彈
技術取勝：潤啤短線或下試50元關
技術取勝：潤啤短線或下試50元關
先施新品牌「中村商店」 首間分店落戶深水埗
先施新品牌「中村商店」 首間分店落戶深水埗
劉思明：資金轉投機內房基建股 留意中建材
劉思明：資金轉投機內房基建股 留意中建材
周顯：馬會董事局的小圈子選舉
周顯：馬會董事局的小圈子選舉
譚新強：明清的封關鎖國竟變合理？
譚新強：明清的封關鎖國竟變合理？
湯文亮：試過賣樓的人 唔會貿然賣樓
湯文亮：試過賣樓的人 唔會貿然賣樓
柬埔寨樓市復蘇 投資仍需審慎
柬埔寨樓市復蘇 投資仍需審慎
海外置業「隔山買牛」 宜選信譽好發展商
海外置業「隔山買牛」 宜選信譽好發展商
愛琴海岸3房連辣稅實蝕三成 業主趕赴外地 持貨不足一年額印未鬆綁
愛琴海岸3房連辣稅實蝕三成 業主趕赴外地 持貨不足一年額印未鬆綁
內地客5880萬沽澐灃 3年多帳蝕1863萬
內地客5880萬沽澐灃 3年多帳蝕1863萬
開學前內地生1.9萬租港灣豪庭3房
開學前內地生1.9萬租港灣豪庭3房
MIAMI QUAY I最快今開價 首批至少130伙
MIAMI QUAY I最快今開價 首批至少130伙
佳源皇九蝕讓盤 新買家1.3億放售
佳源皇九蝕讓盤 新買家1.3億放售
跑道區保留兩商業地 規劃署不採納反對申述
跑道區保留兩商業地 規劃署不採納反對申述
MIAMI QUAY I洋溢邁阿密度假氣息
MIAMI QUAY I洋溢邁阿密度假氣息
PARK PENINSULA 打造綠色休閒生活
PARK PENINSULA 打造綠色休閒生活