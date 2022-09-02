經濟

預期聯儲局進取加息 3個月港元拆息14年高

【明報專訊】市場預期美國聯儲局9月進取加息，港元銀行同業拆息攀升，3個月拆息抽高至2.68厘，創2008年以來新高，進一步收窄港美息差。不過，與樓按相關的1個月拆息仍在1.9厘以下徘徊，昨日報1.89厘。上海商業銀行財資研究部主管林俊泓表示，由於銀行季結及美息今次加0.75厘的預期升溫，3個月拆息會繼續慢慢向上，而1個月拆息亦會在未來一至兩個星期見2厘水平。昨日1個月拆息連升4日，升2.35點子（1厘等於100點子）至1.88887厘；3個月拆息升2.88點子至2.68161厘；6個月期拆息升5.95點子至3.35768厘；12個月期拆息升5.82點子至3.76452厘。

分析：適逢季結推升拆息

林俊泓表示，適逢季結，拆息亦會向上，預期3個月拆息會慢慢升。美國今次議息有可能加0.5厘或0.75厘，市場料聯儲局傾向加0.75厘，亦已不止一次加0.75厘，令美息上行速度加快。加上港匯貼近7.85水平，金管局隨時再購入港元抽走更多資金，港元拆息將持續向上。

他認為3個月拆息抽高亦反映1個月拆息的走勢，他維持早前預測，9月1個月拆息將見2厘水平，並在未來一至兩個星期、即聯儲局議息前會觸及該水平。

最新一批銀債於今日下午2時截飛，9月14日正式發行。中信銀行表示，接獲銀債的平均認購金額超過23萬元，最高認購金額達300萬元。

相關字詞﹕林俊泓 1個月拆息 3個月拆息

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