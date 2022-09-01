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匯豐環球研究：內房新盤銷售見頂 2030年前難突破

【明報專訊】匯豐環球研究早前發表報告，內地房地產市場過去靠提高槓桿來高速發展的時代已過去，原因是政府現已定下貸款限制、加強監管，即使目前市况轉弱，亦不太可能再像過往般推出大規模刺激樓市政策，料全國新盤銷售額已於去年的18.2萬億元人民幣見頂，估計今年按年下跌三分之一，跟着未來8年仍會在低位徘徊（見圖），2030年行業規模料較2021年下跌26%，僅相當於2017年水平。

該行認為，內地房地產市場不論短期及長期均面對挑戰，在此新環境下，債務過高的內房企業須去槓桿以掙扎求存。另外，由於內房整體市場充滿挑戰，相關企業料將變得地區化，具備本土優勢，了解市場需求，減少高價買入不恰當土地的機會，而且財務管理更審慎，才可贏得市場份額，影響所及，一些過去屬全國性的開發商料將出售非核心市場的土地以縮減規模。

看好中國海外華潤置地

匯豐環球研究認為，未來10年可將內房企業分為4類，包括：（1）領導者、（2）普通經營者、（3）弱勢經營者及（4）其他，當中領導者將在艱難的市場環境中強者愈強。該行深入研究內房土地儲備後，認為可以留意中國海外（0688）及華潤置地（1109），原因是：（1）具備可持續經營模式，聚焦於發展個別地區；（2）擁有強勁的資產負債表，為潛在收購提供空間；（3）管理層擁有全面的能力，除了興建住宅此核心業務外，亦擅長投資物業及物業管理。

明報記者 葉創成

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