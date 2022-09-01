經濟

香港地產

領展7.66億奪安達臣道首幅商業地

【明報專訊】上周五（8月26日）截標共接獲5份標書的觀塘半山安達臣道首幅商業用地，由主要經營民生商場的領展（0823）以7.66億元投得地皮，以可建樓面約13.92萬方呎計，每方呎樓面地價5501元，中標價屬市場預期之內，是次為領展繼2015年1月58.6億元、每方呎樓面地價6630元投得九龍灣海濱道商業地後（現發展為甲廈海濱匯），7年來再投得官地。

擬發展社區商業設施

領展估計，項目發展成本總額約為15.9億元，包括地價（7.66億元）、建築成本、及其他項目成本。領展行政總裁王國龍表示，集團扎根香港，透過投標買地以彰顯公司一直致力於推動香港長遠發展、服務本地民生所需的長期承擔，相信從發展此項目起步，可讓公司將最高水平的可持續發展標準融入項目中，並為區內居民營造一個理想的租戶組合，藉以滿足消費者不斷演變的需求。

他又指出，該區未來數年將有多個公共發展項目及資助房屋屋苑落成，領展擬將該用地發展為社區商業設施（包括零售設施、鮮活街市及停車場），以滿足區內將逾3萬人口的日常所需。該項目將與運輸交匯處、以及政府將興建的有蓋行人天橋和電梯相連，並將連接領展旗下秀茂坪商場及區內其他住宅群，方便居民乘搭公共交通工具。

集團7年來再奪官地

美聯測量師行董事林子彬表示，地皮位處民生區，非主流的核心商業地皮，主要用作滿足區內民生的零售及商業所需，故是次由有豐富屋邨商場營運經驗的領展投得，對項目發展有利。翻查資料，領展近年再度活躍於在港競投物業發展項目，去年5月以獨資入標競投銅鑼灣加路連山道商業地，但無功而回，最終由銅鑼灣大地主希慎（0014）伙華懋財團以近198億元奪標；另領展亦獨資參與西九藝術廣場大樓臨海商業項目，惟西九文化區管理局今年7月決定優化招標條款，並將重新再招標。

安達臣道地皮的地盤面積約63,292方呎，指定作非工業用途。據賣地章程顯示，地皮最多可建樓面13.92萬方呎，同時未有就項目最大上蓋面積、層數、高度設條款限制，發展商須參考其他相關政府部門就上述有關的規限；另發展商須就項目提交排污影響評估報告。地皮上周五截標，吸引5家發展商入標，包括持有區內私樓項目安峯的華懋，以及投得區內港人首置上車盤的長實（1113）；另在該區未有任何發展項目的新地（0016）、信置（0083）亦有參與競投。

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