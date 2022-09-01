經濟
國際金融

日擬Web 3.0初創投資虛幣免繳增值稅

【明報專訊】多國近年陸續收緊對虛擬貨幣的監管，日本的監管機構卻「反其道而行」，建議放寬有關投資虛幣的徵稅。日本金融廳昨於《2023年稅制改革要求》上提議，豁免對虛擬資產發行公司、Web 3.0相關的初創等企業，因為虛擬資產漲價而徵收資產增值稅，以支持首相岸田文雄將Web 3.0視為日本發展戰略的支柱。

現行稅率高 致部分公司遷星

根據現時政策，只要因為持有虛幣而產生的已實現或浮動利潤，企業需要繳交相關金額約30%的增值稅。行業人士認為，高昂的公司稅提高在日本啟動項目的門檻，導致部分公司遷至新加坡和其他地方。

日本金融廳認為，未實現利潤的企業意味沒有無納稅能力，相信現行政策是阻礙行業發展的因素之一。

事實上，新加坡金管局（MAS）董事總經理孟文能（Ravi Menon）日前批評，如今虛幣投機極為危險，更表示正考慮引入更多限制散戶的措施，包括對散客進行適合性的測試（suitability tests）、限制使用槓桿或信貸工具交易虛幣等，以管制國內的虛幣投機活動。

拓NISA計劃 吸引散戶投資

散戶方面，日本金融廳表示，希望透過提高其投資限額並使該計劃永久化，以拓展「小額投資非課稅制度」（NISA）計劃。在NISA計劃下，散戶在指定一段時間內的投資與股息均不會課徵資本利得稅，希望吸引市民投資，從而達至岸田文雄的「新資本主義」願景追求國內家庭財富翻倍增長。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

旭輝突大折讓配股 股價昨挫15％ 曾向投行提「財務紀律」 分析料惹投資者反感
旭輝突大折讓配股 股價昨挫15％ 曾向投行提「財務紀律」 分析料惹投資者反感
禹洲中期純利挫93% 萬科潤地跑贏同行
禹洲中期純利挫93% 萬科潤地跑贏同行
證監公布互聯網券商違規問題
證監公布互聯網券商違規問題
港7月零售總銷貨值升4.1% 勝預期
港7月零售總銷貨值升4.1% 勝預期
路透：阿里京東等成PCAOB首批審查中概股
路透：阿里京東等成PCAOB首批審查中概股
港府研發人債促債市 另建電子平台 學者：起帶頭作用 擴大人幣投資途徑
港府研發人債促債市 另建電子平台 學者：起帶頭作用 擴大人幣投資途徑
委員會報告：港首次發債市場領先亞洲
委員會報告：港首次發債市場領先亞洲
建行：削內房貸款投放
建行：削內房貸款投放
瑞信籲減持環球股票 料未來數月「很痛苦」
瑞信籲減持環球股票 料未來數月「很痛苦」
國美零售中期虧損擴至近30億
國美零售中期虧損擴至近30億
騰訊索尼逾20億入股《艾爾登法環》開發商
騰訊索尼逾20億入股《艾爾登法環》開發商
港壽險新保單保費 上半年升1.7%
港壽險新保單保費 上半年升1.7%
歐元區通脹9.1％ 料下周大手加息 美8月「小非農」新職減半 美股早段挫
歐元區通脹9.1％ 料下周大手加息 美8月「小非農」新職減半 美股早段挫
馬斯克引Twitter前高層證供 指平台存「嚴重缺陷」
馬斯克引Twitter前高層證供 指平台存「嚴重缺陷」
張兆聰：受惠刺激內需 留意A股茅台
張兆聰：受惠刺激內需 留意A股茅台
技術取勝：港科探索5.6元料有支持
技術取勝：港科探索5.6元料有支持
劉思明：資金入市意欲改善 攜程區間底可留意
劉思明：資金入市意欲改善 攜程區間底可留意
周顯：股壇大賊都冇得撈
周顯：股壇大賊都冇得撈
湯文亮：價跌賣勞力士 令人誤會財困
湯文亮：價跌賣勞力士 令人誤會財困
8月十大屋苑成交量升 呎價全線挫 海怡映灣園跌逾一成 業界料下季樓價再跌3%至5%
8月十大屋苑成交量升 呎價全線挫 海怡映灣園跌逾一成 業界料下季樓價再跌3%至5%
外籍機師1150萬沽昇薈3房 3年實蝕逾170萬
外籍機師1150萬沽昇薈3房 3年實蝕逾170萬
領展7.66億奪安達臣道首幅商業地
領展7.66億奪安達臣道首幅商業地
MIAMI QUAY I開放式戶250呎起 最快日內開價
MIAMI QUAY I開放式戶250呎起 最快日內開價
黃泥涌道舊樓申強拍 估值逾6億
黃泥涌道舊樓申強拍 估值逾6億
海港城首三季增逾70新店 人流按年升10%
海港城首三季增逾70新店 人流按年升10%
建滔張國榮：趁內房低潮併購
建滔張國榮：趁內房低潮併購
匯豐環球研究：內房新盤銷售見頂 2030年前難突破
匯豐環球研究：內房新盤銷售見頂 2030年前難突破