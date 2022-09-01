騰訊索尼逾20億入股《艾爾登法環》開發商

角川：集資供開發遊戲IP

按角川公告指出，騰訊將透過Six Joy認購1703股FromSoftware，投資金額194.99億日圓（約11.04億港元）；SIE將認購1476股，涉資169億日圓（約9.57億港元）。交易完成後，角川、Six Joy及SIE將分別持有FromSoftware的股權69.66%、16.25%及14.09%；今次配股將於本月7日至12日期間進行。

騰訊持股16.25%

角川認為，今次向第三方配股將有助於中長期提升集團的企業價值，對截至2023年3月底止財年的業績影響較小。

據資料顯示，FromSoftware是一家日本電子遊戲開發商，代表作包括《惡魔之魂》系列、《黑暗之魂》系列、《隻狼》和《艾爾登法環》等，於2014年被角川收購，成為其子公司。