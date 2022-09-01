國美零售中期虧損擴至近30億

黃光裕績前減持套現2.2億

國美昨收報0.246港元，績前升1.2％。集團上半年收入按年跌53.5％至121.09億元，淨虧損約29.66億元，去年同期蝕約19.74億元。集團上半年毛利率受惠戰略轉型，新增線下展示體驗收費模式，收入結構優化帶動，按年升5.6個百分點至19.81％。期內核心業務銷售電器及消費電子產品銷售收入按年跌53.9％至120億元；新增產品展示服務收入1.09億元。

集團上半年財務狀况亦顯著惡化，已抵押或受限制現金及存款維持約133.04億元，手頭現金大減逾四成至24.09億元；另應付帳款及票據周轉天數按年倍增至301天，反映集團「拖數」情况嚴重加劇。此外，集團披露，截至今年6月底止僱員人數約2.57萬人，按年減少約兩成。

展望前景，國美零售稱，將通過加強科技賦能，打造成為O2O電器及消費電子產品零售全場景、全渠道提供商，全面提升門店經營質量，並通過關撤低效門店、新開大店好店及拓展加盟門店，全面優化門店網絡佈局。