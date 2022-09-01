經濟

國美零售中期虧損擴至近30億

【明報專訊】國美零售（0493）上周遭大股東黃光裕大手沽貨，昨日再申報於上周三（24日）減持，兩日合共在場內沽售逾8.3億股，套現近2.2億元。集團昨公布上半年業績，期內虧損擴大至29.66億元（人民幣，下同），轉差主要原因為疫情爆發，線上線下銷售及物流均受到影響，拖累上半年收入「腰斬」。

黃光裕績前減持套現2.2億

國美昨收報0.246港元，績前升1.2％。集團上半年收入按年跌53.5％至121.09億元，淨虧損約29.66億元，去年同期蝕約19.74億元。集團上半年毛利率受惠戰略轉型，新增線下展示體驗收費模式，收入結構優化帶動，按年升5.6個百分點至19.81％。期內核心業務銷售電器及消費電子產品銷售收入按年跌53.9％至120億元；新增產品展示服務收入1.09億元。

集團上半年財務狀况亦顯著惡化，已抵押或受限制現金及存款維持約133.04億元，手頭現金大減逾四成至24.09億元；另應付帳款及票據周轉天數按年倍增至301天，反映集團「拖數」情况嚴重加劇。此外，集團披露，截至今年6月底止僱員人數約2.57萬人，按年減少約兩成。

展望前景，國美零售稱，將通過加強科技賦能，打造成為O2O電器及消費電子產品零售全場景、全渠道提供商，全面提升門店經營質量，並通過關撤低效門店、新開大店好店及拓展加盟門店，全面優化門店網絡佈局。

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