建行：削內房貸款投放

中行：涉及爛尾樓按揭相對較少

建行首席風險官程遠國表示，去年以來因疫情反覆和經濟面臨壓力，令房地產行業經營承壓，部分房企風險暴露，不過該行已減少在房地產行業的信貸投放，以改善信貸結構；另外，該行有85%的房地產開發貸款是投放在一二線城市，客戶亦結構較好。

他又相信，短期樓市會有波動，但長遠發展仍然穩定，政府降低按息相關的5年期貸款基準利率（LPR），亦推出一系列「保交樓」措施，會有助恢復市場信心。

上月有爛尾樓業主拒還按揭，建行副行長李運表示，截至7月底相關按揭餘額為11.42億元人民幣，佔該行按揭貸款餘額為0.018%，相關不良貸款佔按揭餘額0.0077%。

劉堅東則稱，中行涉及相關按揭貸款金額較少，水平與其他銀行同業基本相若，強調風險可控。

人民銀行今年多次下調LPR，官方亦要求銀行減低企業借貸利率幫助經濟，令內銀在上半年普遍面臨息差收窄。中行因為外幣業務較大，可受惠美國加息令外幣資產收益上升，上半年淨利息收益率仍能按年持平；不過，中行行長劉金表示，銀行未來仍面臨淨息差收窄壓力，該行將嚴控貸款質素，並控制人民幣借貸成本，以保持淨息差和盈利基本穩定。

張金良表示，有信心建行息差在下半年可優於市場同業。他指出，LPR下降對貸款利率影響未完全顯現，加上向實體經濟讓利的政策要求，普惠貸款等利率仍會下降，但該行會以利率管理工具對冲不利因素，另外LPR下降影響，亦可望由貸款傳導至存款，有利降低借貸成本。