經濟

港7月零售總銷貨值升4.1% 勝預期

【明報專訊】政府統計處公布，香港7月零售業總銷貨價值為283億元，按年上升4.1%，勝市場預期的1.4%，當中以珠寶首飾、鐘表及名貴禮物類別的升幅最強勁，按年大升28.3%。香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，4.1%的升幅並非很突出的數字，表現與去年同期相若，普遍類別表現持平，而珠寶首飾錄得近三成升幅，因為7月金價回落，刺激相關產品的銷情。

協會早前訪問共3500間分店、合共有4.5萬名員工的會員，謝邱安儀表示，會員反映派發第二輪消費券當日生意有不錯升幅，其後已每周遞減。由於今次消費券只派發2000元，市民減少消費及購物金額較細，加上現時經濟市况疲弱，亦影響市民消費意欲。

零售協會：盼盡快與內地商通關

展望8月表現，有57%會員預計，生意按年將錄得單至雙位數跌幅，另有29%會員反映生意有單至雙位數升幅，以及14%會員預計表現持平。謝邱安儀預計，9月消費券效應將會減退，不過去年9月基數較低，因此較多類別的會員預計生意可錄得升幅。

她強調，租金高企加上人力短缺，需要增加人力成本，零售商面對很大營運壓力，希望政府可以盡快與內地當局商討通關，讓行業看到曙光，認為一日不通關，行業仍欠缺兩成至三成生意才算是復蘇。

至於近期疫情確診個案增加，政府有機會收緊社交距離措施。她表示，理解疫情下或會收緊防疫措施，但希望政府可有限度收緊措施，減低對行業的影響。

政府發言人表示，零售業總銷貨價值7月重拾溫和升幅，主要因比較基數偏低，加上勞工市場狀况改善，為個人消費帶支持。展望未來，第二輪消費券應能在未來數月為消費需求提供支持，但金融狀况收緊，以及近期的疫情發展亦會影響零售業。扣除價格變動後，7月的零售業總銷貨數量的臨時估計按年升1.0%。以今年首7個月計，零售業總銷貨價值的估計下跌1.7%，扣除價格變動後，總銷貨數量亦下跌4.7%。

相關字詞﹕謝邱安儀 香港零售管理協會 社交距離措施 零售業

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