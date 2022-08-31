施羅德于學宇：滯脹風險增 巿場波動加劇

踏入第四季，市場由擔心通脹轉移至經濟衰退，令需求下降，大宗商品價格由高位回落。美國政府為避免惡性通脹，雖然可能須持續加息，同時亦希望美國經濟避免衰退，達到軟着陸情况，但由於出現俄烏衝突及中國疫情等影響，因此，施羅德統計模式中，于學宇認為，滯漲出現機率約20%至25%，有輕微上升之勢。投資者需要為市場波動可能加劇作好動態資產配置準備，以找尋投資機遇。美國聯儲局主席鮑威爾雖然未有作出經濟衰退的預測，但表明烏克蘭局勢和大宗商品價格進一步上漲等因素或許會令通脹加劇。

滯脹時傳統高息股抗跌力較佳

于學宇認為，2022年全年的環球經濟增長預測仍有望達標，但在流動性收緊及增長步伐或已見頂的情况下，股票及債券的下行風險仍高。他分析，高通脹蠶食企業的利潤，當中以歐美企業首當其衝，因面對40年來的高通脹率，企業盈利前景將收縮或錄得虧損，現在可能需要關注或適度轉投防守性較強的股票。他表示，傳統高息股在出現滯脹時具備較佳的抗跌力。市况不穩，股息收益更是重要的回報組成部分。這類股票一般屬價值型，現時估值亦處於相對合理水平，當中包括公用股、消費者必需品和房地產信託基金等，值得投資者關注。

此外，于學宇表示從近日數據留意到，中國或有較大機會採取相對寬鬆的貨幣政策。這項利好因素與目前相對具吸引力的估值疊加，對當地股票市場的看法漸轉趨正面，投資者不妨多加留意。其中新冠疫情開始後，網上會議或網上購物也成為習慣，他繼續看好高科技行業，但投資組合亦要一些穩定性板塊，穩定派息的股份便是其中之一。

優質亞企債對環球資金流向敏感度較低

由於企業盈利下降，對股票前景較為負面，于學宇表示，在互相拉扯之下，債券會吸引資金流入。雖說短期內難以擺脫利率上升所帶來的負面影響，但組合加入債券可對冲股票風險，若細心研究，便會發現當中的亞洲企業債券擁有較多本地投資者，對環球資金流向的敏感度較低，加上具備較佳質素的發行人佔相當比重，因此在短期內可望看高一線。

由過往的經濟「放緩」階段來看，投資者在適應了較疲弱的增長前景之後，債券通常開始會有較佳的表現。他續稱，亞洲企業債較為吸引，但內房企業債有些出現違約風險，認為挑選該類債券要特別審慎。不過，企業債比重每隻都減低，令投資組合可分散風險。

可藉黃金對冲投資組合風險

由於市場波動性預料在未來一段時間仍將持續，投資者宜透過靈活及分散的資產配置策略，管理潛在下行風險。雖然說高通脹可蠶食企業盈利，但個別市場板塊仍可望受惠。投資者除了循高股息策略和跨地域投資，亦可考慮以黃金對冲投資組合的風險。

此外，投資者亦可適量增持現金，以加強投資組合的韌性。在眾多貨幣當中，于學宇表示，目前較看好美元的前景，考慮到美國聯儲局與其他央行的貨幣政策分歧，相信美元將在息差優勢下持續走強。而且在不少地區發生地緣政治危機時，美元也是可對冲相關風險。持有美元的投資者一方面可分散投資風險，另一方面亦可靜待較佳入市時機。

龍彩霞 明報記者

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