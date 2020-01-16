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15 WESTERN STREET 鄰近西營盤站 高層賞維港

【明報專訊】萬科香港（2202）旗下港島西營盤15 WESTERN STREET已屆現樓，項目共提供104個單位，目前仍有小量餘貨待售。15 WESTERN STREET以簡約北歐風格為設計基調，最大賣點是鄰近港鐵西營盤站，附近民生商舖及餐廳林立，日常起居生活便利，個別高層單位更可賞維港景。

明報記者 何嘉慧

攝影 賴俊傑

屬單幢項目的15 WESTERN STREET，位於西邊街15號。戶型分類方面，單位實用面積213至661方呎，涵蓋開放式至3房戶型，另設連平台或天台特色戶，主打開放式及1房單位，分別提供38及57伙，佔全盤單位數目逾九成。

開放式及1房佔逾九成

發展商現時開放兩個交樓標準示範單位供預約參觀，包括25樓A室，屬1房戶型，實用面積307方呎。入門玄關位預設鞋櫃及全身鏡，並設有小掛鈎和傘架，方便住戶掛起日常物品。

客廳格局四正，附設22方呎露台。該單位同樣採開放式廚房設計，配備廚櫃、爐具及家電。睡房屬套房設計，面積約60方呎，放有雙人牀，旁邊設有衣櫃，浴室採用趟門，可更增加實用空間。浴室設淋浴間，連接16方呎工作平台，使空氣更流通。

房浴室連工作平台 空氣流通

15 WESTERN STREET的高層單位可飽覽維港海景，甚至遠眺昂船洲大橋一帶開揚景觀；惟須留意項目位處傳統住宅區，低層料以樓景為主。

另一個示範單位為25樓C室開放式戶，實用面積213方呎。該單位從大門直入客廳，一覽無遺，廳區實用面積約100方呎，連22方呎露台，採光度不俗。客廳右方設特色牆，戶主可按需要放置書本等裝飾物；牆上亦安裝掛牆電視。該特色牆亦是浴室與廚房的間隔門，除增加時尚感外，亦節省不少空間，而且可提高住戶私隱度。

特色牆充當浴室廚房間隔門

客廳配備「百變」家俬，使用時打開可用作飯桌或睡牀。單位採開放式廚房設計，拉起趟門後，格局與傳統梗廚分別不大；浴室配備淋浴間，亦設有通風窗。

此外，項目設有住客會所，提供健身室、宴會室、戶外燒烤區等設施。屋苑鄰近港鐵西營盤站，步行前往只需3至5分鐘，惟項目不設住客車位，駕車住戶或需在附近另覓車位。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：

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