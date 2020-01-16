溱柏2房減價13% 628萬沽同類年半低

中原地產副區域營業經理王勤學表示，上述溱柏1座中層F室，實用面積523方呎，屬2房間隔，原業主今年1月叫價720萬元放盤，至今累減92萬元或13%，最終以628萬元易手，成交價見屋苑同類2房戶約一年半新低，實呎1.2萬元。

王勤學又表示，上述原業主2018年1月以599萬元購入單位，帳面獲利29萬元或約4.8%；若計及其他雜項使費，料原業主是次僅平手離場。

新翠3房業主料損手逾百萬

除低市價成交之外，二手市場續現蝕讓個案。中原分行分區營業經理鄭俊輝表示，柴灣新翠花園4座高層F室，實用面積537方呎，3房1套間隔，原業主原叫價880萬元放售，累減54萬元或6%後，最終以826萬元易手，實呎逾1.53萬元。原業主2019年4月以880萬元購入單位，在額印稅（SSD）鬆綁後轉手，帳面已蝕54萬元或6%，若連使費計，料實蝕約106萬元或約12%離場。

另外，九龍灣指標屋苑德福花園，一個2房單位以低市價一成易手。利嘉閣高級聯席董事鮑允中表示，德福花園Q座低層12室，實用面積512方呎，2房間隔，望內園景，屬遺產貨，經減價38萬元或約6%後，最後以612萬元易手，實呎1.19萬元，較市價低一成；原業主1996年11月以249萬元購入單位，持貨約26年，帳面獲利363萬元，其間物業升值約1.5倍。

德福2房遺產貨低市價一成沽

荃灣萬景峯新錄本月首宗二手成交。美聯物業高級分區營業經理梁仲維表示，屋苑第6座高層F室，實用面積507方呎2房間隔，由新盤向隅客以1060萬元承接，實呎2.09萬元；原業主2008年1月以390.8萬元購入單位，持貨14年，期內物業帳面賺669.2萬元或逾1.7倍。