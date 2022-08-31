盛匯斥5550萬 連購港島兩舖

盛匯商舖基金創辦人李根興表示，基金鍾情港島舖位，繼早前斥資逾1億元購入3個灣仔舖位後，最新再以5550萬元購入兩個港島舖，其中天后電氣道141至155號海城洋樓地下A（141）號舖，面積約1700方呎連入則天井，成交價3100萬元，呎價1.82萬元，物業現由工程公司租用，月租8萬元，租金回報約3.1厘。

電氣道舖作價3100萬

可留意的是，上述舖位原業主早於1971年以18.8萬元一手購入，持貨51年，帳面賺3081.2萬元，賺幅近164倍。

此外，西營盤水街1C至1K號安寧里1至15號東利大樓地下B1舖，面積約1400方呎，成交價為2450萬元，呎價1.75萬元；原業主1988年以130萬元購入，現帳面獲利2320萬元或17.8倍。另資料顯示，黃竹坑工廈恆雲國際中心11樓一個單位，面積518方呎，以510萬元易手，呎價9846元，原業主2020年底以684萬元購入，現帳面蝕174萬元，蝕幅約25%。