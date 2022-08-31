航天城商廈年底出租率料65%

3甲廈樓面57萬呎 各有定位

資料顯示，航天城上述3幢甲級商廈均有不同定位，包括為計劃擴展大灣區業務的企業提供大灣區辦公室（第一座）、健康醫療服務（第二座），以及提供財富管理辦公室（第三座），各座設標準及開放式辦公室，面積1696方呎起，至全層33,868方呎，3座總樓面約57萬方呎。另11 SKIES商場部分預計明年下半年至2024年初分階段落成。

位於香港國際機場航天城的11 SKIES，總樓面達380萬方呎，可透過「航天走廊」自動駕駛運輸系統，接駁港珠澳大橋香港口岸，鄰近的港珠澳大橋香港口岸人工島亦將設兩個自動化停車場，並會提供3000個訪港車位，方便內地自駕遊客。

Spaces 8QRE提供6.7萬呎共享工作間

另一方面，共享工作空間營運商IWG在港島新增設的據點，將於明日開幕。IWG香港及大灣區區域經理Paul MacAndrew表示，新據點位於太古地產（1972）旗下、鄰近金鐘的皇后大道東8號（8QRE），為合共18層的Spaces辦公中心，共佔6.7萬方呎，提供超過900個辦公位置，包括188個私人辦公室、單人固定辦公桌及企業專屬樓層，同時亦設有兩層「商務俱樂部」開放空間，現時已有兩層租出，期望12個月後可全面租出。

資料顯示，Spaces 8QRE是Spaces在香港的第七個據點，令IWG在香港品牌包括Spaces、Regus及Signature的據點擴至18個。Paul MacAndrew續稱，集團於本港全線IWG辦公中心今年6月的租用率較2月、即第五波疫情爆發時增長逾八成，反映不少企業在防疫措施放寬後，仍選擇保留混合工作模式，並表示集團將繼續在香港擴展，向着年內全球新增1000個據點目標出發。