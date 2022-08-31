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經濟
2022年8月31日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
碧桂園停中期息 稱行業寒冷超預期 上半年核心少賺七成 莫斌：現金流債務健康
旭輝停中期息 合生只派紅股
彭博：四大資管損失嚴重難救內房
巴郡減持比亞迪浮面 累沽628萬股
百度：ACE智能交通數季收支平衡
鄧成波家族旗下松齡護老 4.5億易手華懋
三大內銀不良貸款率穩定 房企貸款質素持續惡化
中銀半年多賺7% 中期息持平
港科探索半年多賺33% 未來主攻第三方物流獨立網店方案
金管局籲防代海外開戶「顧問」
富途次季純利升25%
海底撈半年轉蝕2.7億人幣
全球加速收水 油價倒跌4% 美股跌3日「感高興」 儲銀行長：市場終知儲局立場
日本經營之神 稻盛和夫逝世
泰越大米擬共同加價增農民收入 全球米價看漲
張兆聰：民企物管倒下 利國企物管保利物業
劉宇亮：順應生物經濟發展 創勝優勢明顯
技術取勝：建滔集團上望26元沽壓大
劉思明：績優股受關注 海爾智家升穿阻力
周顯：加按買中移動可行嗎？
湯文亮：星出招爭人才 很少港人合資格
Wetland 3期批入伙紙 下月推現樓 MIAMI QUAY料短期上樓書 開放示範單位
海茵莊園入伙期 延至明年3月
航天城商廈年底出租率料65%
盛匯斥5550萬 連購港島兩舖
溱柏2房減價13% 628萬沽同類年半低
九龍塘律倫街屋地放售 估值2.8億
15 WESTERN STREET 鄰近西營盤站 高層賞維港
西區海濱長廊休閒好去處 賞維港日落美景
施羅德于學宇：滯脹風險增 巿場波動加劇
技術取勝：建滔集團上望26元沽壓大
【明報專訊】華潤醫藥有望整固後破阻力（圖）
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