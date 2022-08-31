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劉宇亮 股宇有云

投資策略

劉宇亮：順應生物經濟發展 創勝優勢明顯

【明報專訊】今年5月國家發改委印發實施《十四五生物經濟發展規劃》，將「面向人民生命健康的生物醫藥」作為生物經濟四大重點領域之一，推動中國生物醫藥產業創新升級。當中包括提升原始創新能力、發展壯大產業創新力量、打造高水平生物醫藥創新集聚區、積極融入全球生物醫藥創新體系。

在政策的推動下，落實到生物醫藥板塊，創新藥、疫苗、先進診療技術和裝備、生物醫用材料、精準醫療、檢驗檢測及生物康養等領域是未來值得關注的重點方向。到2025年，中國生物經濟總量達到22萬億元（人民幣，下同），其中核心產業總量超過7.5萬億元。

筆者發現行業內創勝集團（6628）值得關注，集團是一家臨牀階段的在生物藥發現、研發、工藝開發和生產有全面綜合能力的生物製藥公司。在剛公布上半年業績公告亮點頗多，集團的新藥研發是定位於全球化策略，瞄準的是全球市場權益，基本上公司的每個產品都是中美兩地平行開發，充分配合十四五政策內的「積極融入全球生物醫藥創新體系」。

新藥陸續獲批上市 公司價值料提升

創勝集團已披露10種用於治療腫瘤、骨科及腎病創新分子的產品，當中重點項目靶向Claudin18.2抗體的TST001同時作為單藥治療胃癌及胰腺癌臨牀進展位列全球第二，即將進入三期臨牀試驗。同類首創靶向Gremlin1抗體TST003治療去勢抵抗性前列腺癌的臨牀前研究結果在國際腫瘤權威期刊雜誌《Nature Cancer》發表。這些候選產品逐步進入臨牀以及未來陸續獲批上市，公司內在價值提升將獲得更多的動力，競爭優勢也十分明顯，值得關注。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]

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