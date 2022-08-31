泰越大米擬共同加價增農民收入 全球米價看漲

泰國農業和合作部長的顧問Alongkorn Ponlaboot在最新一輪與越南官員的會談後表示，談判摘要和聯合提價的建議，將呈交兩國農業部長審議，暫未知提價目標能否實現，但雙方的農業戰略合作伙伴關係邁進了第一步。

根據美國農業部的數據，泰國和越南是繼印度之後，全球第二和第三大的大米出口國，兩國大米出口合共佔全球近三成。雙方於5月起就大米出口價格會談，希望能共同增加在全球市場的議價能力，以提升農民收入。

兩國大米全球市佔近三成

兩國官員認為全球米價偏低，而種植成本卻不斷上漲，令農民貧困，甚至負債。泰國官員指出，新冠疫情及俄烏危機導致耕種成本大幅上升，若情况持續，農民可能轉為種植其他價格較高的農作物，導致大米產量下降，影響全球糧食供應。

泰國和越南將成立特別工作組，向米農及出口商協會通報合作情况。兩國亦同意增加農產品貿易。泰國及越南約有三至四成人口務農為生，倘大米出口價格提升，將有助米農改善經濟，不過那些糧食不足的貧窮國家可能百上加斤。部分出口商則認為，國際市場還有其他大米賣家，加上大米在收割後保質期短，需短時間內出售，令大米生產商難操控市場。

印度限碎米出口 冀遏通脹

此外，全球大米最大出口國印度，正研究限制碎米出口，試圖在不引起全球恐慌的情况下為本地通脹降溫。碎米佔印度米出口量不到20%，出口限制有可能擾亂全球農作物市場，但其影響不如限制整體穀物出口般嚴重。

印度佔全球大米貿易的四成。在2007至08年糧食危機期間，印度阻止非印度香米（non-basmati rice）出口，導致越南等紛紛仿效，引發恐慌搶購，將大米價格推高至每噸1000美元以上，是目前水平的兩倍多。

（綜合報道）

[國際金融]