經濟
國際金融

泰越大米擬共同加價增農民收入 全球米價看漲

【明報專訊】大米主要出口國泰國和越南，首次同意合作提高全球市場的大米價格，香港進口的大米也可能面臨加價。

泰國農業和合作部長的顧問Alongkorn Ponlaboot在最新一輪與越南官員的會談後表示，談判摘要和聯合提價的建議，將呈交兩國農業部長審議，暫未知提價目標能否實現，但雙方的農業戰略合作伙伴關係邁進了第一步。

根據美國農業部的數據，泰國和越南是繼印度之後，全球第二和第三大的大米出口國，兩國大米出口合共佔全球近三成。雙方於5月起就大米出口價格會談，希望能共同增加在全球市場的議價能力，以提升農民收入。

兩國大米全球市佔近三成

兩國官員認為全球米價偏低，而種植成本卻不斷上漲，令農民貧困，甚至負債。泰國官員指出，新冠疫情及俄烏危機導致耕種成本大幅上升，若情况持續，農民可能轉為種植其他價格較高的農作物，導致大米產量下降，影響全球糧食供應。

泰國和越南將成立特別工作組，向米農及出口商協會通報合作情况。兩國亦同意增加農產品貿易。泰國及越南約有三至四成人口務農為生，倘大米出口價格提升，將有助米農改善經濟，不過那些糧食不足的貧窮國家可能百上加斤。部分出口商則認為，國際市場還有其他大米賣家，加上大米在收割後保質期短，需短時間內出售，令大米生產商難操控市場。

印度限碎米出口 冀遏通脹

此外，全球大米最大出口國印度，正研究限制碎米出口，試圖在不引起全球恐慌的情况下為本地通脹降溫。碎米佔印度米出口量不到20%，出口限制有可能擾亂全球農作物市場，但其影響不如限制整體穀物出口般嚴重。

印度佔全球大米貿易的四成。在2007至08年糧食危機期間，印度阻止非印度香米（non-basmati rice）出口，導致越南等紛紛仿效，引發恐慌搶購，將大米價格推高至每噸1000美元以上，是目前水平的兩倍多。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕印度 越南 泰國 大米

上 / 下一篇新聞

碧桂園停中期息 稱行業寒冷超預期 上半年核心少賺七成 莫斌：現金流債務健康
碧桂園停中期息 稱行業寒冷超預期 上半年核心少賺七成 莫斌：現金流債務健康
旭輝停中期息 合生只派紅股
旭輝停中期息 合生只派紅股
彭博：四大資管損失嚴重難救內房
彭博：四大資管損失嚴重難救內房
巴郡減持比亞迪浮面 累沽628萬股
巴郡減持比亞迪浮面 累沽628萬股
百度：ACE智能交通數季收支平衡
百度：ACE智能交通數季收支平衡
鄧成波家族旗下松齡護老 4.5億易手華懋
鄧成波家族旗下松齡護老 4.5億易手華懋
三大內銀不良貸款率穩定 房企貸款質素持續惡化
三大內銀不良貸款率穩定 房企貸款質素持續惡化
中銀半年多賺7% 中期息持平
中銀半年多賺7% 中期息持平
港科探索半年多賺33% 未來主攻第三方物流獨立網店方案
港科探索半年多賺33% 未來主攻第三方物流獨立網店方案
金管局籲防代海外開戶「顧問」
金管局籲防代海外開戶「顧問」
富途次季純利升25%
富途次季純利升25%
海底撈半年轉蝕2.7億人幣
海底撈半年轉蝕2.7億人幣
全球加速收水 油價倒跌4% 美股跌3日「感高興」 儲銀行長：市場終知儲局立場
全球加速收水 油價倒跌4% 美股跌3日「感高興」 儲銀行長：市場終知儲局立場
日本經營之神 稻盛和夫逝世
日本經營之神 稻盛和夫逝世
張兆聰：民企物管倒下 利國企物管保利物業
張兆聰：民企物管倒下 利國企物管保利物業
劉宇亮：順應生物經濟發展 創勝優勢明顯
劉宇亮：順應生物經濟發展 創勝優勢明顯
技術取勝：建滔集團上望26元沽壓大
技術取勝：建滔集團上望26元沽壓大
劉思明：績優股受關注 海爾智家升穿阻力
劉思明：績優股受關注 海爾智家升穿阻力
周顯：加按買中移動可行嗎？
周顯：加按買中移動可行嗎？
湯文亮：星出招爭人才 很少港人合資格
湯文亮：星出招爭人才 很少港人合資格
Wetland 3期批入伙紙 下月推現樓 MIAMI QUAY料短期上樓書 開放示範單位
Wetland 3期批入伙紙 下月推現樓 MIAMI QUAY料短期上樓書 開放示範單位
海茵莊園入伙期 延至明年3月
海茵莊園入伙期 延至明年3月
航天城商廈年底出租率料65%
航天城商廈年底出租率料65%
盛匯斥5550萬 連購港島兩舖
盛匯斥5550萬 連購港島兩舖
溱柏2房減價13% 628萬沽同類年半低
溱柏2房減價13% 628萬沽同類年半低
九龍塘律倫街屋地放售 估值2.8億
九龍塘律倫街屋地放售 估值2.8億
15 WESTERN STREET 鄰近西營盤站 高層賞維港
15 WESTERN STREET 鄰近西營盤站 高層賞維港
西區海濱長廊休閒好去處 賞維港日落美景
西區海濱長廊休閒好去處 賞維港日落美景
施羅德于學宇：滯脹風險增 巿場波動加劇
施羅德于學宇：滯脹風險增 巿場波動加劇