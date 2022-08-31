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日本經營之神 稻盛和夫逝世

【明報專訊】日本電子零件製造商京瓷（Kyocera）（日：6971）公布，其創辦人、有日本「經營之神」稱譽的稻盛和夫，上周三（24日）在京都家中逝世，終年90歲。稻盛被視為二戰後的日本創業家代表之一，曾創立日本現今三大電訊業者之一KDDI的前身第二電電，並領導日本航空（JAL）（日：9201）起死回生。

曾領日航起死回生

稻盛和夫1932年出生於鹿兒島市，1959年創立京都陶瓷，也就是現在的京瓷。該公司生產的MLCC（積層陶瓷電容器）產品，全球市佔率約6%，並可望在5G、車用和醫療領域搶佔更大的市場。1984年，他順應電訊行業自由化的趨勢，創立與當時電電公社（現在的NTT）抗衡的第二電電（DDI），後者在2000年與KDD等公司合併，成為目前日本三大電訊業者之一KDDI（日：9433）。

他獨創的「阿米巴經營」理論在商界聞名。他將機構的員工拆分為大量阿米巴小組，各小組由一名組長帶領，並訂定發展計劃與目標。每個組員也有自己的任務及管理角色，從而提升每個小組及整個企業創造的價值。根據京瓷官網，除京瓷和KDDI以外，約有700家企業奉行「阿米巴經營」模式。

「阿米巴式」經營創造企業價值

1997年，他在京都獲得僧侶身分。2010年，年屆78歲的稻盛和夫在當時的執政民主黨政府請求下，接任宣告破產的日航會長。他當時表明是運輸行業的門外漢，但承諾會竭盡所能改革日航。他將「阿米巴經營」模式引入日航，在接掌日航一年已成功扭虧為盈。

（綜合報道）

[國際金融]

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