港科探索半年多賺33% 未來主攻第三方物流獨立網店方案

明報記者 蕭嘉聰

集團今年上半年經調整息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）按年升35.5%至1.956億元，期內營業額為19.22億元，按年增長26.6%；其中多媒體廣告收入按年升34.7%至6480萬元。集團將EBITDA佔GMV比例目標由原先的2%至2.5%，提升至4.5%至5%，多媒體廣告收入目標不變。

預告明年廣告最多加價四成

近月多家網購平台宣布退出香港市場，港科探索行政總裁（香港）周慧晶強調，集團過去7年致力投資物流基建，有能力應付未來不斷增長的訂單量，相信未來數年HKTVmall銷售額可佔香港零售市場的4%至5%。同時，集團稱明年廣告價目表按年最多加價四成，料多媒體廣告將成為核心收入來源。

此外，「HKTV極速送」業務上半年發展至濕貨街市，周慧晶表示，有見及其他競爭對方餐廳外送的發展出色，集團避免在餐廳領域競爭，期內已在5個地區推出濕貨街市送貨服務，客戶反應很好，將繼續測試及調整業務。

人力所限 暫停發展非核心業務

集團昨預告，將暫停投放資源到非核心業務，未來18至24個月集中發展第三方物流服務及獨立網店方案兩個大型項目。周慧晶表示，暫停發展非核心業務的最大原因是人力資源及在港技術人才有限，因此重新分配資源。

她指出，雖然不少品牌已使用坊間類似的服務商，不過面對很多難題，因服務商只提供軟件，商戶仍需大量廣告投入吸引新客，當中不乏失敗例子。她相信，集團提供的服務可方便商戶開設網店，亦有更多的支持，包括通過HKTVmall的大數據，將活躍用戶引流至商店。同時，集團將提供第三方物流服務，用戶毋須自行尋找物流伙伴， 未來更會達至翌日送貨，可幫助商戶更好地發展線上業務。

第三方物流服務方面，集團於青衣租用物流中心，投入1億元發展自動化倉儲系統，計劃在明年達12小時送貨，覆蓋逾10萬件產品。

至於旗下Shoalter的印尼項目及EESE接連觸礁，集團行政總裁（國際業務）劉志剛表示，公司在合作後明白到拍檔的營運及商業能力在發展時亦很重要，未來如有強勁客戶會繼續合作。