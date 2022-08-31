經濟

三大內銀不良貸款率穩定 房企貸款質素持續惡化

【明報專訊】昨日3家內地大型國有銀行公布上半年業績，受惠貸款增長帶動淨利息收入提升，純利均錄得中單位數增長（見表），即使第二季中國經濟受新冠疫情影響，整體不良貸款率仍然穩定，中國銀行（3988）不良貸款率按季升0.03個百分點，建設銀行（0939）按季持平，工商銀行（1398）則降0.01個百分點。不過內銀的房地產企業貸款質素持續惡化，工行和中行房企不良貸款率在期末升至5%以上。另外，政府持續要求銀行向經濟讓利，令內銀企業貸款利率下跌，也拖累建行和工行淨利息收益率在上半年受壓。

明報記者 歐陽偉昉

工行公布，截至上半年底，該行房地產企業貸款不良貸款率為5.47%，較去年上半年底，大型內房企業開始陸續爆發債務問題前累升1.18個百分點。房企不良貸款率今年內上升0.68個百分點，而工行整體不良貸款率則按年下降0.13個百分點至1.41%。不過，房企貸款佔三大內銀整體貸款比例較小，工行佔比為3.17%，最高的中行亦為4.34%。

政府要求讓利 企貸息跌

內地經濟放緩，影響居民就業和收入增長，佔全行貸款比例約四成的個人住房貸款資產質素，亦為市場所關注，今年上半年底工行的按揭不良率仍在0.31%的低水平，但較去年底上升了0.07個百分點。房企和按揭貸款資產質量惡化，也出現在建行和中行，建行房企不良貸款率，較去年上半年底上升1.42個百分點至2.98%，其中1.13個百分點的增幅是在今年上半年發生。

工行副行長兼首席風險官王景武表示，按揭貸款不良率仍在良好水平，認為房地產貸款資產質量平穩可控。近月內地發生爛尾樓業主拒還按揭貸款，王景武表示，截至上半年底，停工項目涉該行按揭不良貸款餘額為6.37億元人民幣，佔全行按揭貸款餘額的0.01%。他指今年有個別房地產開發企業風險暴露、個別樓盤項目延期交付，而近期「保交樓」有序推進，認為相關風險正在逐步有序化解。

整體資產質量方面，王景武表示，不良貸款率和逾期貸款率均下降，其資產質量基礎穩固，有信心可保持資產質量穩定，該行亦加強處置不良貸款力度，審慎作出撥備，令撥備覆蓋率保持較高水平。

分析：LPR下調 息差壓力更大

今年上半年人行推動貸款基準利率（LPR）下調，除了境外業務較大的中行，因美國加息利好外幣資產收益率，令上半年淨息差按年持平外，工行上半年淨息差跌達0.09厘，建行也跌0.04厘，內銀的淨利息收入增長，是因貸款餘額按年增長約10%帶動。

惠譽大中華區銀行業評級主管胡月明認為，隨着LPR下調影響顯現，內銀下半年將面臨更大的息差壓力。內銀因應政府期望增加貸款，但同時也會減少核心資本充足率，將令內銀進入兩難處境。

相關字詞﹕內地房地產 工商銀行 建設銀行 中國銀行 內銀 中國經濟

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