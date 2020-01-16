經濟

巴郡減持比亞迪浮面 累沽628萬股

【明報專訊】早兩個月前已有消息稱「股神」巴菲特減持比亞迪（1211），昨日據港交所資料顯示，巴菲特旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）上周三（24日）於場內減持133.1萬H股比亞迪，每股平均價為277.1016元，套現約3.69億元，持股量降至2.19億股或19.92%。以比亞迪昨日最新收市價263元計算，現時該批股票價值576億元。

每股平均277元

持股降至不足兩成

據聯交所規則要求，持股超過5%以上的股東若增加或減少持股逾1個百分點，就必須披露持股變動。至於今次持股量由20.04%降至19.92%，跨越20%門檻，無可避免觸發交易披露要求。

事實上，巴菲特減持比亞迪消息早於7月傳出，7月中旬巴郡將持有2.25億股突然轉入花旗銀行帳內，該筆股數與巴群持倉比亞迪H股數目一致。至於周三的減持行動亦並非首次。巴菲特於2008年以每股8元買入2.25億股比亞迪Ｈ股，作價18億元，截至去年11月以來一直未有減持，而在周三所減持股份由2.2005億股開始計算，較巴菲特初時買入的2.25億股為少，意味巴菲特在周三前已減持495萬股，惟股權變動未有超越1個百分點，因此未需披露。

早已減持 未達披露門檻

若計該兩次減持，巴菲特近期累計減持約628.1萬股比亞迪H股，若以昨日比亞迪收市價計算，該筆股票市值16.52億元。

長汽半年純利升59%

此外，內地汽車股長城汽車（2333）昨日亦公布中期業績，半年營業總收入按年微升0.3%至621.34億元（人民幣．下同），純利按年升58.7%至56.01億元，每股基本盈利0.61元，不派中期息。上半年毛利率18.38%，升2.13個百分點。

長汽表示，純利增加主要受惠集團優化產品結構、單車售價上升帶來毛利增長，以及匯率收益增加。上半年汽車銷量跌16.6%至51.3萬輛，當中海外銷量升約11.1%至6.8萬輛，屢創新高。

相關字詞﹕長汽 比亞迪

上 / 下一篇新聞

碧桂園停中期息 稱行業寒冷超預期 上半年核心少賺七成 莫斌：現金流債務健康
碧桂園停中期息 稱行業寒冷超預期 上半年核心少賺七成 莫斌：現金流債務健康
旭輝停中期息 合生只派紅股
旭輝停中期息 合生只派紅股
彭博：四大資管損失嚴重難救內房
彭博：四大資管損失嚴重難救內房
百度：ACE智能交通數季收支平衡
百度：ACE智能交通數季收支平衡
鄧成波家族旗下松齡護老 4.5億易手華懋
鄧成波家族旗下松齡護老 4.5億易手華懋
三大內銀不良貸款率穩定 房企貸款質素持續惡化
三大內銀不良貸款率穩定 房企貸款質素持續惡化
中銀半年多賺7% 中期息持平
中銀半年多賺7% 中期息持平
港科探索半年多賺33% 未來主攻第三方物流獨立網店方案
港科探索半年多賺33% 未來主攻第三方物流獨立網店方案
金管局籲防代海外開戶「顧問」
金管局籲防代海外開戶「顧問」
富途次季純利升25%
富途次季純利升25%
海底撈半年轉蝕2.7億人幣
海底撈半年轉蝕2.7億人幣
全球加速收水 油價倒跌4% 美股跌3日「感高興」 儲銀行長：市場終知儲局立場
全球加速收水 油價倒跌4% 美股跌3日「感高興」 儲銀行長：市場終知儲局立場
日本經營之神 稻盛和夫逝世
日本經營之神 稻盛和夫逝世
泰越大米擬共同加價增農民收入 全球米價看漲
泰越大米擬共同加價增農民收入 全球米價看漲
張兆聰：民企物管倒下 利國企物管保利物業
張兆聰：民企物管倒下 利國企物管保利物業
劉宇亮：順應生物經濟發展 創勝優勢明顯
劉宇亮：順應生物經濟發展 創勝優勢明顯
技術取勝：建滔集團上望26元沽壓大
技術取勝：建滔集團上望26元沽壓大
劉思明：績優股受關注 海爾智家升穿阻力
劉思明：績優股受關注 海爾智家升穿阻力
周顯：加按買中移動可行嗎？
周顯：加按買中移動可行嗎？
湯文亮：星出招爭人才 很少港人合資格
湯文亮：星出招爭人才 很少港人合資格
Wetland 3期批入伙紙 下月推現樓 MIAMI QUAY料短期上樓書 開放示範單位
Wetland 3期批入伙紙 下月推現樓 MIAMI QUAY料短期上樓書 開放示範單位
海茵莊園入伙期 延至明年3月
海茵莊園入伙期 延至明年3月
航天城商廈年底出租率料65%
航天城商廈年底出租率料65%
盛匯斥5550萬 連購港島兩舖
盛匯斥5550萬 連購港島兩舖
溱柏2房減價13% 628萬沽同類年半低
溱柏2房減價13% 628萬沽同類年半低
九龍塘律倫街屋地放售 估值2.8億
九龍塘律倫街屋地放售 估值2.8億
15 WESTERN STREET 鄰近西營盤站 高層賞維港
15 WESTERN STREET 鄰近西營盤站 高層賞維港
西區海濱長廊休閒好去處 賞維港日落美景
西區海濱長廊休閒好去處 賞維港日落美景
施羅德于學宇：滯脹風險增 巿場波動加劇
施羅德于學宇：滯脹風險增 巿場波動加劇