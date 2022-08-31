彭博：四大資管損失嚴重難救內房

【明報專訊】被視為內房救市「殺手鐧」之一的中國四大資產管理公司（AMC）近期似乎「自身難保」，根據彭博引述知情人士稱，四大資產管理公司過去數年在內房市道暢旺時，為內房企業提供大規模貸款，令資產管理公司面臨嚴重的信貸損失風險，因此要求監管部門重新考慮資產管理行業在內房行業初步重組計劃中的參與角色。
內房重組計劃角色
四大要求監管部門審視
一直被視為內房企業「白武士」的四大資產管理公司——中國華融、中國信達、長城資產和中國東方，隨着今年內地房地產債務危機加劇，自身財務亦因而備受壓力，意味該4家公司在解決自身財務問題前，不太可能參與救助內房行業。
據該報道，中國華融、中國信達、長城資產和中國東方，多年來都向大量位列中國前50大的開發商提供貸款。據披露文件，單計信達和華融，其收購重組類之下房地產業務規模逾2000億元人民幣，佔比接近50%。
報道又引述《中國的派系與金融：精英衝突與通貨膨脹》作者史宗涵指出，這些管理公司的基金無法繼續救助中國的房地產市場，因它們自身的資產負債表已經背負很多壞帳，「根本沒有能力消化更多壞帳了」。
至於《紅旗警訊：習近平執政的中國為何陷入危機（Red Flags: Why Xi's China is in Jeopardy）》作者George Magnus則指出，這些資產管理公司沒有在履行清理不良貸款的責任後逐步退出市場，反而在融資和架構取態變得愈來愈冒險，變相加劇市場的不良貸款問題。