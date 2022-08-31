經濟

旭輝停中期息 合生只派紅股

【明報專訊】中小型民企旭輝（0884）及合生創展（0754）昨同樣宣布停派中期息，其中旭輝稱是為了在房地產行業調整期間，保留盈利用作營運資金，符合公司與其股東整體利益；合生保留「十送一」紅股安排。旭輝昨股價收跌8.6%，收報2.35元；合生則跌1.4%，收報10.08元。

旭輝：有力回購到期債務

內房上半年債價急挫，旭輝主席林中認為公司債價低迷，在現時市况下屬正常反應，相信隨着房地產行業穩定及更多紓困措施推出，情況會逐步好轉，「債券市場出現不合理的價格亦會修復」。他又有信心能回購所有到期債務，並在企業有餘力時會騰出資金回購債券，但強調首要仍是保留資金發展業務，為股東創造價值。

問到在內房違約風險增加下，旭輝旗下合作項目情况時，林中稱聯營項目的風險敞口不大，合作方主要是內地龍頭企業、國企及境外企業如恒地（0012），料優勢互補及堅持量入為出，「不做超額擔保兜底」，亦無義務進行任何形式的投資。上半年集團合共分佔合營企業各自貸款提供的擔保約123.87億元（人民幣，下同），按年跌21.5%。

談到市場前景時，林中認為目前市場恐慌下，需求被暫時隱藏，但隨着政府推出更多鼓勵置業的政策，恐慌會逐步消失，料傳統「金九銀十」旺季仍會出現，估計9及10月份將按月錄得20%至30%的銷售增長。上半年旭輝核心淨利潤按年跌45.6%至18.20億元，核心淨利潤率為6.1%，跌3.1個百分點；上半年純利7.31億元，按年跌79.7%，每股盈利0.08元。

合生半年投資轉蝕18億

合生上半年亦停派中期息，但保留「十送一」紅股。上半年核心利潤跌90%至5.59億港元，主要受投資業務表現影響，上半年投資虧損18.2億港元，2021年中期則錄得投資收益50.07億港元；上半年純利按年升13.5%至63.9億港元。

相關字詞﹕恒地 違約 金九銀十 林中 合生創展 旭輝

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