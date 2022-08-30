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經濟
2022年8月30日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
首7月官方樓指跌4.5% 抵消去年升幅 上月見兩年半新低 按月跌幅近5月最大
芳菲增折扣變相減價逾5%
翹翠峰2房600萬沽 屋苑今年新低
堡壘街銀主地盤招標 估值4年跌三成
新地十四鄉商場招租 2024年分期開幕
恒指公司推「滬深港通國指」 十大成分股5隻港上市 金融消費板塊佔四成
延伸現時國指 滿足投資A股需求
農行房企不良率近4% 撥備增至千億
電子產品需求跌 建板實際少賺近半
拼多多上季調整利潤增1.6倍 勝預期
受惠檢疫需求 華大中期多賺11倍
儲局放鷹震散亞太股 恒指保兩萬 美團吉利中海油逆市升 科指失20天線
美匯曾見20年高 人民幣兩年低
美的置業或削據點至25個 拒減價促銷
平保傳促匯控重組兩部門 釋1570億價值
新希望服務：無借款予新希望地產
世華萬華媒體 首季虧損同收窄
日圓兌美元見139 跌返5周低 多隻亞洲貨幣面臨沽壓 韓圜曾失守1350關
星金管局擬推新法規 散戶買賣虛幣增限制
韓在華晶片廠商 傳獲豁免進口美設備
張兆聰：炒股不炒市 上海復旦往績前景俱佳
劉宇亮：中美審計達共識 利中概股
蔡明都：Web 3.0在金融科技的發展里程
何民傑：平保「不務正業」累業績
薛偉傑：人形機械人缺剛需 蓄勢待發言過其實
技術取勝：中教短線或挑戰50天線
劉思明：內地「雙減」一周年 教育股蠢蠢欲動
周顯：甲廈與豪宅呎價差距愈來愈大
湯文亮：沒俄羅斯 歐洲不完美
技術取勝：中教短線或挑戰50天線
【明報專訊】新特能源上落格局待變（圖）
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