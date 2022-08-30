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劉宇亮 股宇有云

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劉宇亮：中美審計達共識 利中概股

【明報專訊】中美簽署審計監管合作協議，意味着中國將允許美國會計監管機構檢查在紐約上市中企的審計底稿，預計美國檢查人員將於9月中旬抵達中國。

審計底稿是指註冊會計師在審計過程中形成的審計工作記錄和獲取的資料。這些文件提供了證據，證明審計員獲得足夠信息來支持他對相關財務報表的意見。審計底稿也證明了審計工作有適當計劃和監督。

中國法例列明 審計底稿留境內

具體說，如一間公司說花了很多資金去研究人工智能，要怎麼證明資源花到去研究、團隊的學歷和履歷是怎樣、聯繫方式、工資流水、上下游供應商、發票、存放設備的倉庫和工廠地址等，全屬重要訊息，所以中國法律法規明確審計底稿等檔案應當存放在境內，理由是涉及到國家機密、信息安全和國家主權。

中美這幾年的競爭主要在貿易戰和科技戰，因通脹關係，貿易戰的關稅正在減免。調查審計底稿正是科技戰打的其中一張牌，從把中國企業加到製裁名單當中以至令資料過於敏感的公司退市。正如有5家，包括中石化（0386）、中石油（0857）等涉及國家資源在美國上市的國企將自願從紐約證券交易所退市，並表示他們將在8月開始申請。

暫時包括阿里巴巴（9988）、百度（9888）、京東（9618）等大公司都被列入未達到美國審計標準，落入即將在美市摘牌的預定名單。中證監表示，保留中概股在美上市，對投資者有利，對上市公司有利，對中美雙方都有利，是一種多贏的制度安排。

同時為中國公司赴美IPO上市增加了希望，不僅提振中概股投資者的信心，還會促進增量公司進入美國資本市場融資。中企退市風險有望消退，相信短期內有助一眾中概股表現。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]

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